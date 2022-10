Ženska se mora danes še vedno boriti za svoj užitek

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je s seksologom Jako Sotlarjem pogovarjala o tem, da je v današnji družbi penetrativni seks postal norma, doseči orgazem pa se zdi kot edino bistvo seksa. Povedal je, da je vsak seks zgodba zase, da je govoriti o užitku tabu, sploh ko je govor o ženskem užitku. Takrat je tabu dvojen.

Na splošno je v današnji družbi penetrativni seks postal norma, doseči orgazem pa se zdi kot edino bistvo seksa. Zakaj? »Mislim, da je velik faktor kapitalizem. Ker se vse, kar lahko nekako kvantificiraš, lahko prodaja: nekaj za boljši orgazem, za povečanje penisa, prsi – prodajajo se normativi. Takšni normativi pridejo večkrat do nas subtilno prek revij (pet stopenj za boljši orgazem, pet načinov, kako ga povečati), obenem je tudi ves čas prisoten ideal popolne postave. In pri vsem tem izgubimo stik sami s seboj in mislimo, da to potrebujemo.«

Prav zaradi norme »doseči orgazem« se pojavlja hlinjenje orgazma, nadaljuje sogovornik. To se po njegovem zgodi med drugim zaradi ženske tradicionalne vloge. Ta jo »zavezuje«, da je tukaj za moškega in mu bo nudila največji užitek, obenem pa mu bo s tem sporočila, da je »pravi« moški. In »pravi« moški žensko pripelje do orgazma. Ona pa mu mora dati to sporočilo, s tem hraniti njegov ego.