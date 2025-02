Z umetno inteligenco do vremenske napovedi in voznih redov

V nadaljevanju preberite:

Konec junija bo začel veljati zakon o dostopnosti izdelkov in storitev za invalide, ki bo k dostopnosti zavezoval precejšen del zasebnega sektorja in gospodarskih družb; to pomeni, da bodo morali biti dostopni vse spletne trgovine, ki imajo več kot dva milijona prometa, bankomati, celoten promet, letalske in avtobusne vozovnice, bodisi v aplikacijah bodisi kot dokumenti, e-knjige, bralniki, klik za 112 in drugo.

»Čeprav vsega tega ne bo mogoče prilagoditi v nekaj mesecih, pa je zakon korak v pravo smer,« pravi prof. dr. Matevž Pogačnik, predstojnik Laboratorija za multimedijo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

V Laboratoriju za multimedijo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v okviru različnih projektov iščejo ustrezne tehnološke rešitve ter usposabljajo javne uslužbence in širšo javnost o načinih, standardih in pomenu zagotavljanja dostopnosti za invalide in starejše. Med drugim so razvili prototip animiranega tolmača znakovnega jezika za omejeno besedišče za vremensko napoved, namenjenega gluhim in naglušnim, ki bi ga lahko predelali tudi za uporabo v javnem prometu, na primer za obvestila na železniških in avtobusnih postajah.