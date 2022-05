Najpozneje 23. maja bo Pahor podpisal predlog kandidature za predsednika vlade

Novoizvoljene poslance je nagovoril nekdanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki je navedel, da je bil pretekli mandat poseben in da se ga bomo čez leta spomnili po tem, da v državnem zboru nosili maske. Kljub epidemiji pa je navedel, da verjame, da so naredili v tem času tudi mariskaj dobrega. »Nobenega izgovora ne bo, da bi delo državnega zbora delegirali ali ga kako drugače ukinjali,« pa je posebej izpostavil ureditev dela na daljavo v posebnih okoliščinah.

Prav tako jih bo nagovoril predsednik republik Borut Pahor, ki je napovedal, da mora skladu z 225. členom poslovnika Državnega zbora moram najkasneje v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora predlagati kandidata za predsednika vlade, a stem ne bo čakal. »Glede na izkušnje smemo pričakovati, da bodo posvetovanja najpozneje v ponedeljek, 23. maja letos. Glede na razplet volitev in izjave voditeljic in voditeljev parlamentarnih strank pričakujem, da bom še istega dne ugotovil prepričljivo podporo za mandatarja,« je dejal.

Tako bo še istega dne, torej najpozneje v ponedeljek, 23. maja, podpisal predlog kandidature za predsednika vlade in jo poslal v državni zbor. »V tem smislu bom v okviru svojih pooblastil storil vse, kar je v moji moči, za čimprejšnje oblikovanje nove vlade,« je napovedal.

Po potrditvi dnevnega reda ustanovne seje bodo poslanci oblikovali mandatno-volilno komisijo (MVK) ter izvolili njeno vodstvo. Kandidatka za predsednico MVK je Janja Sluga iz Gibanja Svoboda.

Težave bi lahko nastale pri potrjevanju mandata poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath. Vprašanje je, ali lahko zaradi opravljanja nezdružljivih funkcij znova zasede poslansko mesto. A v bodoči koaliciji Gibanje Svoboda, SD in Levica je bilo že slišati, da se je že v prejšnjem mandatu ugotovilo, da za nepotrditev mandata ne obstaja primerna zakonska podlaga. Zato bi ustavno sodišče takšno odločitev najverjetneje razveljavilo.

Do izvolitve predsednika državnega zbora sejo sicer vodi najstarejši poslanec, tokrat je to Miroslav Gregorič iz Gibanja Svoboda. Najmlajši je Lenart Žavbi. Foto: Jure Eržen/Delo

Na ustanovni seji poslanci izvolijo tudi svojega predsednika. Kandidatka jepodpredsednica Gibanja Svoboda. Podpredsednica pa bo predvidoma postala, poslanka SD. Koga bosta predlagali na podpredsedniško mesto Levica in SDS, ki jim prav tako pripada podpredsedniško mesto, še ni jasno.

Kljub napovedim Gibanja Svoboda, da bodo že na ustanovni seji imenovali generalnega sekretarja državnega zbora, se to ne bo zgodilo, saj je kandidat Robert Pavšič, sedanji poslanec LMŠ, včeraj umaknil soglasje k svoji kandidaturi. V SDS in NSi so mu očitali, da je neprimerna izbira in da bi to mesto skladno z običajem morala zasesti oseba, ki je vsaj na videz nevtralna. Odhaja v kabinet predsednice državnega zbora.