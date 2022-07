Za gasilce najmanj 63 evrov na dan

Vlada je na današnji dopisni seji zagotovila finančna sredstva, ki jih bodo prejeli prostovoljni gasilci in drugi prostovoljci, ki sodelujejo pri gašenju požarov na Krasu. Nadomestilo znaša 63 evrov za gasilce in prostovoljce, ki pri gašenju sodelujejo do osem ur na dan, in 94,50 evra za tiste, ki pri gašenju sodelujejo več kot osem ur na dan.

Finančna sredstva bodo prostovoljnim gasilcem in drugim prostovoljcem razdelila prostovoljna gasilska društva in druge nevladne organizacije, ki so pri gašenju požarov na Krasu sodelovale na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, so sporočili po seji vlade.

»Sodelovanje s prostovoljskimi in nevladnimi organizacijami bo vlada v prihodnje še nadgrajevala, v dialogu in s partnerskim odnosom tudi pri strateškem načrtovanju razvoja obeh področij,« so na ministrstvu za javno upravo zapisali v sporočilu za javnost.

S požari na več lokacijah na Krasu se trenutno bori 960 gasilcev. FOTO: PGD Pivka

Kot so še povzeli, vlada sodelovanju s civilno družbo namenja posebno pozornost, kar izpostavlja tudi premier Robert Golob, ki se je z nekaterimi nevladnimi organizacijami na delovnem srečanju sestal konec junija, drugo srečanje pa načrtuje konec tega meseca.

Gasilci se sicer že osmi dan zapored borijo z ognjenimi zublji, ki se širijo po goriškem Krasu. Razmere ostajajo resne, zaradi požara so morali tudi danes evakuirati več kraških vasi.

S požari na več lokacijah na Krasu se trenutno bori 960 gasilcev. Imajo tudi izdatno pomoč iz zraka, in sicer 11 helikopterjev, tudi iz Slovaške, Avstrije in Srbije, na pomoč prihajata tudi madžarska, ter letala pilatus. Nedavno je gašenje začel tudi hrvaški kanader.