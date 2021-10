Za lažna cepilna potrdila so menda plačevali več sto evrov

Nekateri, ki so želeli priti do potrdila, da so cepljeni, s čimer bi si znatno olajšali življenje v časih PCT, so bili za lažno cepilno potrdilo pripravljeni tudi precej plačati. Po naših informacijah je bilo možno do lažnega cepilnega potrdila priti tudi v ZD Žalec oziroma pri njihovih delavcih. Kot smo neuradno izvedeli od Žalčanov, je bilo za lažno cepilno potrdilo treba odšteti tudi do 400 evrov.

Kot je za Delo potrdila direktorica ZD Žalec dr. Hana Šuster Erjavec, so nepravilnosti zaznali pri vnosu podatkov o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb, s čimer je direktorica seznanila strokovnega vodjo, ki je nemudoma izvedel izredni interni strokovni nadzor: »Ta je potrdil sum hujše kršitve delovnih obveznosti pri dveh zaposlenih sodelavcih s področja zdravstvene nege. Zoper imenovana je Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec izdal sklep o odstranitvi z delovnega mesta, hkrati pa zoper njiju poteka postopek skladno z delovno pravno zakonodajo. Prav tako je bila podana kazenska ovadba na Policijsko upravo Celje, ki že izvaja vse potrebne postopke. O ugotovitvah internega strokovnega nadzora je ZD Žalec obvestil tudi ministrstvo za zdravje in NIJZ.«

Na delu so tudi kriminalisti Policijske uprave Celje, je potrdila predstavnica za odnose z javnostjo Milena Trbulin: »Kriminalisti v okviru predkazenskega postopka intenzivno preverjajo dejstva in okoliščine v zvezi z obstojem razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Glede na trenutno fazo predkazenskega postopka in glede na interes preiskave podatkov o konkretnih osebah in osredotočenem sumu kaznivega dejanja še ne moremo posredovati.«

Odgovore ministrstva za zdravje še čakamo, iz NIJZ pa so nam odgovorili, da se s tem ukvarja zdravstveni inšpektorat. Tudi od tam odgovore še čakamo.