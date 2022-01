Za mala smučišča bodo ministrstva iskala drugo rešitev

Ministrstvo za gospodarstvo razpisa za evropska sredstva za gorske centre tudi po današnjem sestanku z žičničarji ne bo spreminjalo. To pomeni, da se mala smučišča za ta denar ne bodo mogla potegovati, bodo pa skupaj z ministrstvoma za šport in za infrastrukturo zanje poskušali poiskati drugo rešitev, napovedujejo.

Kot smo poročali, je ministrstvo za gospodarstvo konec decembra objavilo razpis za 49 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev za vlaganja v preoblikovanje slovenskega turizma, od katerih je 30 milijonov evrov namenjenih za razvoj in prestrukturiranje večjih smučišč v celoletna gorska središča. A zanje se bod lahko potegovala le velika ne pa tudi mala smučišča, zaradi česar je Združenje žičničarjev Slovenije na razpis podalo pripombe.

Ministrstvo se je zato z njimi včeraj sestalo, a kot je že napovedalo, razpisa ne bodo spreminjali. Pojasnili so, da je ena od zahtev Evropske unije, da se finacira zgolj gorske centre, ki so na višjih geografskih legah, kar je zaradi spreminjajočih se klimatskih razmer pomembno v smislu zagotavljanja ponudbe teh centrov v hladnejših delih leta, zato nižje ležeči centri, že iz tega razloga niso upravičeni do sofinanciranja. »Na drugi strani smo izbrali večje gorske centre na osnovi študije Gorski centri v Sloveniji - Študija razvojnega stanja, potreb in ukrepov (2019), ki je opozorila na tržne deleže gorskih centrov glede na njihov obisk. Kar 96-odstotka obiska so v analiziranem koledarskem letu zabeležili večji centri, slabe 4 odstotke pa mali centri,« dodajajo.

Pomen majhnih centrov

Vendar tudi ministrstvo priznava, da mali centri sicer nimajo pomembne vloge v turizmu, imajo pa pomembno rekreacijsko-izobraževalno vlogo. »Zaradi navedenega in seveda zaradi dejstva, da tudi manjši centri potrebujejo vlaganja v njihovo infrastrukturo, smo sklenili, da se bomo v roku desetih dni oglasili s predlogom rešitve zanje, pojasnjujejo na ministrstvu.

Direktor Zatrnika Aleš Zalar pravi, da to sicer ni tisto, kar so si želeli, da pa je vendarle določen določen premik, ker so obljubili tudi, da bodo preučili možnost podaljšanja roka za prijavo na razpis. Povedal je, da imajo tudi nekatera manjša smučišča projekte, s katerimi bi zadostili predpisani minimalni vrednosti naložbe dva milijona evrov, zato bodo smučišča Zatrnik, Trije Kralji in Kobla preverili ali se lahko potegujejo za nepovratna sredstva.

Povsem drugačno težavo ima Kanin, kjer načrtujejo prenovo krožno-kabinske žičnice iz doline, a bo ta naložba bistveno presegla najvišjo možno subvencijo – osem milijonov evrov.

Razpis za vzdrževanje

Ministrstvo za infrastrukturo je sicer pred časom objavilo javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za aktualno zimsko sezono, ki se je iztekel 4. januarja in za katerega je na voljo 1,7 milijona evrov. Na ministrstvu odgovarjajo, da je na razpis prispelo 47 prijav, vendar odločitve o razdelitvi sredstev še niso sprejeli.