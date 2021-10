Za prijavo na cepljenje proti gripi sta porabila tri dni

V ponedeljek se je začelo cepljenje proti sezonski gripi. Zdravstvene oblasti so nas obvestile, da je tudi letos to brezplačno, in pozvale ljudi, naj se cepijo. Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) je lepo opisano, kako pridemo do cepljenja: pri izbranem zdravniku, pri drugih zdravnikih ali na območnih enotah NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje). Toda priti do cepljenja v praksi ni tako preprosto, nas je obvestil naš upokojeni bralec Uroš iz Ljubljane. Zakaj ne?

Romanje od telefona do telefona

Že takoj v ponedeljek je poklical k svoji izbrani osebni zdravnici v Ljubljani, ki pa je ta dan ni bilo v službi. V službi je ni bilo niti v torek, medicinska sestra pa je povedala, da tudi cepiva še ni naročila. Svetovala je Urošu, naj se naroči v Zdravstveni dom Ljubljana na Metelkovi ulici.

V zdravstvenem domu, kamor je večkrat klical, ni nihče dvignil telefona.

Zatem je klical na številko NIJZ, kjer se mu je oglasil avtomatski odzivnik, ki ga je hotel usmeriti na posebno številko za cepljenje proti covidu. Uroš je čakal, da bi telefonsko slušalko vendarle dvignil telefonist, a je ni.

Na spletni strani NIJZ je našel drugo številko, in sicer številko na Zaloški 29. Tam je končno dvignila prvi telefon po treh dneh klicanja živa oseba. Telefonistka mu je hotela najprej dati še eno številko, na katero naj pokliče, a ker se je zbal, da tudi tam ne bo nikogar, ji je zaupal svoje neuspešno tridnevno klicanje in jo prosil, ali bi ga vendarle lahko kam prevezala. »Bila je prijazna, razumela me je in me je prevezala,« je povedal Uroš. Tam je končno dobil termin za cepljenje: 13. november, torej skoraj mesec dni po začetku cepljenja.

Splet ni sprejel prijave

Podobno se je dogajalo njegovi ženi, prav tako upokojenki, ki se je samostojno, neodvisno od njega, hotela naročiti na cepljenje. V Zdravstvenem domu Vič, kjer ima svojega zdravnika, so jo napotili, naj se kar sama prijavi za cepljenje na območni enoti NIJZ po spletu, za kar so ji poslali spletno povezavo. Povedali so ji, da cepi NIJZ v Ljubljani samo ob sobotah. Splet ni sprejel njene prijave ali pa se ni znala prijaviti, tako da bo šla na cepilno mesto na datum, ki ga je dobil njen mož, torej skoraj mesec dni po začetku cepljenja.

Od ponedeljka se lahko cepimo tudi proti sezonski gripi, a se je na cepljenje v Ljubljani težko naročiti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zmeda različnih informacij

Uroš in njegova žena sta mlada upokojenca, še nedolgo tega sta bila v delovnem procesu in obvladata delo z računalnikom, a sta za prijavo potrebovala tri dni. Kaj bi šele bilo, če računalnika, iskanja različnih številk in klicanja iz ure v uro ne bi obvladala. Spremljata medije, vendar so tam podane informacije različne in jima ni jasno, ali je dovoljeno cepiti se isti dan proti gripi in s tretjim odmerkom cepiva proti covidu ali je treba med enim in drugim počakati. Slišala sta različna mnenja, zanima pa ju verodostojna informacija.

Za njiju smo povprašali o povezavi cepljenja proti covidu in proti gripi na NIJZ. Odgovorili so nam, da je vse napisano na njihovi spletni strani, in poslali povezavo. Tam piše, da se lahko obe cepljenji opravita sočasno ali s kakršnimkoli presledkom. Informacije, ki so nam jih z NIJZ kasneje poslali, so drugačne, kot sta jih opisala naša bralca. Cepijo tudi čez teden, so napisali, prosti datumi pa so že prej, ne šele 13. novembra.

NIJZ cepi ob sobotah ali trikrat na teden?

»Trenutno smo na NIJZ popolnoma zasedeni s spremljanjem pozitivnih primerov covida-19 in njihovih kontaktov, ki so v porastu. Organizacijo cepljenja proti gripi v ambulanti območne enote Ljubljana NIJZ smo morali zato prilagoditi in cepimo dvakrat do trikrat na teden po približno 150 naročenih pacientov. Trenutno naročamo za cepljenje za 2. 11., 10. 11. in 11. 11. 2021.«

Vendar ni tako. Ko smo se poskušali prijaviti na spletni strani NIJZ, smo ugotovili kot naša bralca: prijaviti se je možno le za soboto. Prvi prosti termin je v soboto, 6. novembra, popoldne, nato pa ponovno v soboto, 13. novembra.

Ali je zanimanje za cepljenje proti gripi veliko? »NIJZ ni glavno cepilno mesto za cepljenje proti gripi. Cepljenje izvajajo izbrani osebni zdravniki, drugi zdravniki, cepljenje odraslih pa tudi območne enote NIJZ. V ambulanti območne enote Ljubljana so porabili 460 cepiv od 3200 naročenih za območno enoto Ljubljana, in sicer v treh cepilnih dneh. Zanimanje za cepljenje je podobno kot lani jeseni,« so odgovorili z NIJZ.

UKC cepi vsak dan brez naročanja

V luči opisanih težav je dobrodošla odločitev UKC Ljubljana, da bodo cepili proti sezonski gripi brez naročanja. Cepijo vsak dan med 7. in 9. uro ter med 13. in 14. uro na urgenci na Zaloški 7, dostop z Njegoševe ceste, ter v Leonišču na Šlajmerjevi ulici 2. Cepljenje je seveda tudi tu brezplačno, s seboj je treba prinesti zdravstveno izkaznico.

Kljub temu da lani ni bilo uradno potrjenega niti enega primera okužbe z gripo v Sloveniji – nošenje mask in zaprtje države je ščitilo tako pred okužbo s covidom kot pred okužbo z gripo –, strokovnjaki priporočajo cepljenje.

V UKC Ljubljana so začeli včeraj cepiti svoje zaposlene proti gripi, pridejo pa lahko tudi občani, ne da bi se pred tem prijavili. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kakšna bo letos gripa?

Na spletnih straneh NIJZ je navedeno, da je gripa virusna bolezen dihal, ki se zelo hitro širi. Prenaša se s kužnimi kapljicami med kihanjem, kašljanjem in glasnim govorjenjem, prek površin, s katerimi je bil v stiku oboleli, in prek rok, na katerih so virusi. Bolezenski znaki se običajno pojavijo dva do tri dni po okužbi in lahko vključujejo mrazenje, izčrpanost, visoko temperaturo, glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh kašelj. Večina znakov običajno izgine v dveh do sedmih dneh, slabo počutje, utrujenost in kašelj pa lahko trajajo več tednov.

Gripe se lahko nalezemo hkrati s covidom ali posebej. Predvsem za starejše, kronične bolnike in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom je gripa lahko življenjsko ogrožajoča.

Cepiva proti gripi so letos štirivalentna, kar pomeni, da nas ščitijo pred štirimi različicami virusa gripe. Nevarnost okužbe z gripo je letos večja kot lani, ker nekaterih ukrepov proti covidu, ki so veljali lani, letos ni več ali se manj dosledno upoštevajo, zato pričakujejo letos več okužb z gripo.