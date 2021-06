Za repatiirance je najzahtevnejši del integracije učenje slovenščine

V nadaljevanju preberite:

V prihodnjih dneh se bo prvim Venezuelcem slovenskega rodu, ki so v domovino svojih prednikov prispeli decembra 2019, iztekel status repatriirane osebe. Nekateri obdobje vključevanja v slovensko družbo ocenjujejo kot uspešno, drugi priznavajo, da je bilo obdobje privajanja na novo okolje zanje kar velik izziv. Z iztekom statusa repatriirane osebe se bodo spremenile tudi pravice, do katerih so upravičeni.



Vzroke za odhod iz Venezuele bi lahko strnili v skupni ekonomsko-humanitarni imenovalec, vendar so stiske repatriirancev individualne, prav tako izkušnje vključevanjar v državo prednikov, ki je prvo skupno venezuelskih Slovencev in njihovih ožjih sorodnikov sprejela konec leta 2019. »Ni lahko za seboj pustiti družine, prijateljev, navad in vsega, kar mi je uspelo zgraditi v Venezueli,« je za Delo dejala Alejandra Romero. »Toda občutek izgube je pojenjal, ko sem spoznala tako prijazne in skrbne ljudi.«