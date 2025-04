Za več kibernetske varnosti bodo nujna dodatna vlaganja

V nadaljevanju preberite:

Uveljavitev novele zakona o informacijski varnosti, ki v slovenski prostor vnaša evropsko direktivo NIS 2, bo javno blagajno stala skupaj dodatnih deset milijonov evrov. Število podjetij, zavezanih temu zakonu, se bo povečalo za približno tisoč, s tem povezani stroški pa bodo znašali okoli desetino izdatkov, ki jih za informacijsko tehnologijo namenijo ta podjetja. To je manj kot znaša škoda zaradi posledic ranljivosti ob morebitnem napadu, trdijo snovalci zakona.

Direktor vladnega urada za informacijsko varnost Uroš Svete je pojasnil, kakšne novosti v slovenski kibernetski prostor prinaša novela zakona o informacijski varnosti, katera podjetja se bodo morala samo registrirati in postati zavezanci za ravnanje po tem zakonu, kolikšni so predvideni stroški in kolikšni so roki, povezani z uveljavitvijo novele.