Začenja se jesenski izpitni rok mature

S pisnim izpitom iz maternega jezika se danes na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah začenja jesenski rok splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je prijavilo 1092 kandidatov, ki bodo opravljali izpite iz 31 predmetov, poklicno maturo bo opravljal 2401 kandidat. Ustni izpiti bodo potekali do 4. septembra.

Prvič splošno maturo opravlja 449 kandidatov, 158 jo ponavlja v celoti, 418 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita.

Drugi del izpitov opravlja 67 kandidatov, ki splošno maturo pišejo v dveh delih. Letos v jesenskem izpitnem roku 196 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

Pisni izpit iz matematike bo v ponedeljek, izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa bodo kandidati pisali od sobote do petka, 30. avgusta. Od jutri do 4. septembra bodo na šolah ustni izpiti.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 17. septembra na šolah.

K jesenskemu izpitnemu roku poklicne mature se je prijavil 2401 kandidat s 137 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Šole bodo z uspehom na jesenskem roku poklicne mature kandidate seznanile 10. septembra.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program. Na izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 286 kandidatov, največ na izpite iz matematike na osnovni ravni, psihologije, sociologije in kemije.