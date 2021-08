Zagorelo je v večstanovanjski hiši v središču Ljubljane

Požar na Gregorčičevi v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Nekaj po 11. uri so policiste obvestili o požaru v večstanovanjski stavbi v središču Ljubljane, je sporočiliz Policijske uprave Ljubljana.Vnelo se je ostrešje ene izmed hiš na Gregorčičevi ulici oziroma ob križišču z Igriško. Na kraj požara je prišlo več vozil Gasilske brigade Ljubljana. Gasilci so ogenj ukrotili, trenutno poteka sanacija pogorišča.Policisti so na kraju pomagali tudi pri evakuaciji stanovalcev in zavarovanju prizorišča požara. Kot dodaja Tomaževic, naj bi sicer zagorelo na strehi zgradbe, pri čemer vzrok požara še ni znan. Po prvih podatkih ni bil nihče poškodovan.Ko bodo vzpostavili ustrezne pogoje, bodo kriminalisti začeli izvajati ogled in ugotavljali vzrok požara. Višina škode še ni znana, pričakujejo pa, da bo večja tako zaradi požara kot posledično zaradi gašenja z vodo.