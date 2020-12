Zapleti pri podpisu skupne izjave

V Trstu se bodo danes sestali zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije, Anže Logar, Gordan Grlić Radman in Luigi di Maio, ki bodo govorili o razglasitvi hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu. Hrvaški sabor je včeraj z veliko večino podprl odločitev vlade o tej razglasitvi, Hrvaška pa je Italiji in Sloveniji predlagala podpis tristranske izjave.



A kot nam je uspelo neuradno izvedeti, se na slovenski strani zapleta ravno pri podpisu skupne izjave o gospodarskih conah, kar je na včerajšnji novinarski konferenci priznal tudi zunanji minister Anže Logar. »Naš namen je, da se izjava podpiše, zato sodelujemo pri tem,« je povedal minister in dodal, da bo Slovenija ravnala skladno s strateškimi interesi, skladno z arbitražno razsodbo in skladno s tem, kar piše v strategiji zunanje politike. »Slovenija bo izpogajala vse, kar se ji zdi ključno za ohranitev teh interesov,« je zatrdil Logar.



Včeraj je še povedal, da se z Italijo in Hrvaško še usklajujejo o tristranski izjavi, pri čemer takrat še ni bilo jasno, ali bi Slovenija izjavo podpisala ali ne. Zunanji minister je sicer včeraj dopuščal možnost, da je Slovenija ne bo podpisala. Če pa bo podpisana, bo dostopna javnosti.



Logar naj bi se zavzemal za podpis izjave, na drugi strani pa naj bi naletel na odpor dela diplomatov v Mladiki, ki so svarili, da hrvaški predlog izjave popolnoma ignorira obstoj arbitražne razsodbe in da Hrvaška spretno vsiljuje dikcije, ki pomenijo implicitno odpoved arbitražni razsodbi.



Vse politične sile v Sloveniji pa je Logar pozval, naj se vzdržijo gorečega komentiranja razglasitve hrvaške izključne gospodarske cone pred današnjim srečanjem v Trstu, saj da gre za vprašanje, ki je strateško pomembno za Slovenijo, s hitenjem pa bi lahko poslabšali njen strateški položaj.



Opazka je bila namenjena predvsem SD, ki je Logarja pozvala, naj se v Trstu pri kolegih iz Hrvaške in Italije zavzame za vzpostavitev mednarodne konference za Jadran, oblikovanje konference pa vključi tudi v tristransko izjavo. »Jadran mora biti del povezovanja, in ne delitev,« je dejala predsednica SD Tanja Fajon.



Sicer pa bodo ministri v Trstu po napovedih slovenskega zunanjega ministrstva izmenjali stališča o priložnostih za sodelovanje v jadranskem prostoru s poudarkom na njegovi ekološki zaščiti in gospodarskem razvoju. Potek dogajanja in pomen odločitev v Trstu namerava Logar predstaviti na zaprti seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: