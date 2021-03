Zaprti hoteli niso čisto prazni hoteli

V nadaljevanju preberite: Potem ko so se v preteklih mesecih v hotelih zvrstili pleskarji, tapetniki, mizarji, čistilci fasad, elektroinštalaterji in drugi »mojstri«, je zdaj, ko je bolj ali manj vse postorjeno in obnovljeno, po praznih hodnikih mogoče srečati še vzdrževalce in čistilce, ki redno preverjajo delovanje različnih naprav, puščajo vodo iz pip, skrbijo za ogrevanje, redno zračenje in podobno.

V hotelih Eurotas so zaposlene usposobili, da za zagon hotela potrebujejo tri do štiri dni. FOTO: Boris Šuligoj/Delo

Skrb za ohranjanje kondicije

Hotelirji so med zaprtjem izkoristili čas za prenovitvena dela.

FOTO: Eurotas hoteli

Preživljajo težko obdobje

V Lipici so pri koncu naložbe v prenovo hotela Maestoso, zato močno držijo pesti za čimprejšnje odprtje.

FOTO: Kobilarna Lipica

Kljub težavam tudi zaposlujejo

»Na odprtje, ki bo neznanega datuma, se pripravljamo tako, da poskušamo v tem vmesnem času čim več narediti. Ta teden se bomo lotili prenove okolice bazena, kjer bomo po desetih letih zamenjali leseni podest in ploščice. Sicer pa smo prepleskali sobe in izvedli manjša popravila na hotelskem interjerju, delno smo obnovili fasado, jo prečistili s pomočjo visokotlačne črpalke, v parku smo zasadili novo rastlinje, pregledali inštalacije,« našteva, predstavnica Hotela Kempinski Palace Portorož s petimi zvezdicami. Najprej so se pripravljali na odprtje v marcu, potem za veliko noč, trenutno pa plašno pogledujejo proti sredini maja oziroma juniju. Zdravstvena slika se zaradi epidemije novega koronavirusa spet slabša. Rezervacije prihajajo, a jih sproti prestavljajo na poznejše datume. V tem tednu so sicer odprli svoja vrata za večjo zaključeno skupino, s čimer so preizkusili svojo pripravljenost.V skupini Sava Hotels&Resorts so letošnji čas zaprtja hotelov izkoristili za prenove svojih največjih hotelov – Hotela Histrion na Bernardinu in Hotela Park na Bledu. Pred Histrionom prenavljajo tudi trgovsko ulico in urejajo plažo pred Grand hotelom Bernardin. Poleg tega so postavili tudi nove mobilne hiške v Termah Ptuj in uredili novo restavracijo v Hotelu Ajda v Moravskih Toplicah. Slednji je poleg hotela Izvir v Radencih odprt za zdraviliške goste, po potrebi pa tudi za športne ekipe. Kot poudari vodja marketinga, imajo vse nared tudi za zagon preostalih nastanitvenih kapacitet. »Več povpraševanja imamo za prvomajske praznike in za poletne mesece. V prvem delu leta pričakujemo predvsem slovenske goste, medtem ko je prihod tujih najbolj odvisen od epidemioloških ukrepov v njihovih državah in na državnih mejah,« pove.V Lipici so pri koncu naložbe v prenovo hotela Maestoso, zato močno držijo pesti za čimprejšnje odprtje. »Zunanjost je nared, sledijo še dela v notranjosti in okolici hotela,« so napovedali.»Hotel potrebuje vzdrževanje, tudi če je zaprt. Poskrbeti moramo za zračenje, ogrevanje, pretok sanitarne vode, občasne toplotne šoke,« razlaga, lastnik Hotela Marko v Portorožu. Med polletnim zaprtjem so opravili vsa potrebna dela – od popravila in zamenjave inventarja, beljenja, pregleda inštalacij in aparatur. Njihov pogodbeni vzdrževalec tedensko pregleduje hotel in spušča vodo iz pip. »Upali smo na odprtje za veliko noč, a iz tega ne bo nič, zdaj čakamo na drugo polovico maja oziroma junij,« pravi. Pripravljen je odpreti tudi za poslovne goste, ki bodo morda prišli aprila. Pri tem ne razmišlja, koliko se mu bo to izplačalo, ampak namerava na ta način spet pridobiti »kondicijo« in se pripraviti na večji prihod gostov v toplejših mesecih.»Med zaprtjem smo opravljali različna vzdrževalna in obnovitvena dela. Na Belvederju načrtujemo še razširitev avtokampa proti bazenom in postavitev rampe na parkirišče. V večje investicije pa nismo šli, saj smo iz previdnosti ocenili, da so razmere s turistično sezono precej negotove,« povzema direktor hotelske družbe Belvedere. Izolski hotel Marina so odprli že konec prejšnjega tedna, saj gostijo funkcionarje, uslužbence in tehnično osebje za evropsko prvenstvo mladih nogometašev, ki poteka tudi v Kopru. V petek pa za dve skupini poslovnih gostov odpirajo tudi hotel na Belvederju. »Vse skupaj pa je zelo naporno. Uspelo nam je obdržati vseh 110 zaposlenih in močno upamo, da bomo čimprej začeli z resnim delom,« se nadeja.V portoroških Hotelih LifeClass so za potrebe zdraviliškega zdravljenja, poslovne goste in delegacije profesionalnih športnikov ves čas prilagajali odprtje hotelov. Trenutno obratujeta njihov Hotel Neptun ter zdravstveni del Term Portorož, občasno pa odprejo tudi Hotel Apollo. »Minuli konec tedna smo gostili profesionalne ekipe kolesarjev, v okviru priprav in nastopa za veliko nagrado Slovenske Istre, ki je potekala v obliki mehurčka,« izpostavi njihova predstavnica. Po besedah, pomočnika direktorja tehničnega in nabavnega sektorja, so poleg vzdrževalnih del, preventivnih pregledov po vseh hotelih in poskusnih zagonov sistemov opravili tudi prenovo skupnih prostorov in hodnikov Grand hotela Portorož.»Preživljamo zelo težko obdobje, in tudi če je hotel zaprt, nam dela ne zmanjka. Nastajajo stroški, zaslužka pa ni,« zavzdihneiz Eurotas hotelov, ki upravljajo s hoteli v Piranu, Portorožu, Fiesi in Celju. V preteklih mesecih so zamenjali kar nekaj talnih oblog – tapisone zamenjujejo z materiali, ki jih je mogoče bolje očistiti,, prepleskali in nekoliko osvežili so sobe, uvedli brezstično odpiranje vrat v štirizvezdičnih hotelih in podobne prilagoditve za zagotavljanje še višjih zaščitnih standardov v boju proti epidemiji,« našteva. Sogovornik si želi vsaj ponoviti lansko sezono, za kar jim optimizem vpliva povpraševanje gostov, ki ga spremljajo v rezervacijski službi, čeprav so prihodnje zdravstvene razmere negotove. »Povsem smo se prilagodili in brezplačno storniramo vse rezervacije oziroma jih po želji prestavimo. Pričakujemo, da bodo gostje še bolj kot lani in prejšnja leta rezervirali svoje termine v zadnjem trenutku, zato se poskušamo na zagon čim bolje pripraviti,« pojasni.Pinter poudari, da želijo gostom ponuditi kakovostno storitev, zato so že decembra zaposlili 30 ljudi, ki so bili do zdaj na začasnih pogodbah. Tako bodo lahko računali na preverjeni kader, ki bo kos zahtevnim razmeram, tudi med sezono. »S tem smo pokazali, da mislimo resno,« doda. Ne glede na to, da hotele tedensko čistijo, jih bodo pred odprtjem še enkrat generalno prečistili, globinsko presesali vsa ležišča in zavese in jih dezinficirali. »Da odpremo hotel, potrebujemo tri do štiri dni, za kar smo usposobili zaposlene,« zatrdi.Da bodo lahko zagnali svojo dejavnost, od države pričakujejo, da jih bo podprla. » V preteklosti smo sicer povsem optimizirali poslovne procese, manj smo najemali zunanje sodelavce, več smo opravili znotraj hiše, tako so tudi tisti, ki sicer delajo v administraciji, postali del operative,« pravi. »Smo pripravljeni. Lani smo šli skozi pomembno šolo, zdaj vemo, kakor ravnati. Upam, da bo letos še zadnjič tako,« sklene.