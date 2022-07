Zapuščina Janševe vlade izničena

V nadaljevanju preberite:

Državni zbor je danes z 52 glasovi za in 27 proti sprejel zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki so ga pripravili v civilni družbi na čelu z Inštitutom 8. marec. Zakon v prejšnje stanje vrača enajst zakonov, ki so bili spremenjeni v času tretje vlade Janeza Janše.

»Zakon samo vrača stanje, kakršno je bilo marca 2020, preden je Janša začel svoj zadnji plenilski pohod. Vse rešitve iz zakona so nekoč že prestale razpravo, hkrati pa je tudi že jasno, kaj v praksi pomenijo,« je sprejetje tako imenovanega omnibus zakona, ki ga je podprlo 15.000 ljudi, pospremil Goran Forbici, direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih informacij.

V preteklo stanje se vračajo ureditve na področju izobraževanja, kadrovanja v Policiji in nevladnih okoljevarstvenih organizacij. Sprejeti zakon ukinja tudi pravno podlago za vstop podjetja Uber na slovenski trg, zmanjšuje vpliv odločanja ministra za kulturo in povečuje vpliv strokovnih komisij, ukinja posege v neodvisnost državnih tožilcev ter za tuje študente umika pogoj, da morajo imeti za študij v Sloveniji na računu 5000 evrov. Zakon tudi omejuje upravičenost do nabave strelnega orožja.

Zakon so podprle koalicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica, nasprotovali pa so mu v obeh opozicijskih strankah SDS in NSi, v katerih menijo, da bi bilo bolje novelirati vsak zakon posebej. V SDS so že na matičnem odboru napovedali, da bodo ustavnost zakona preverili na ustavnem sodišču.