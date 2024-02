Karierizem izpodrinil socialnodemokratsko poslanstvo stranke

V nadaljevanju preberite:

Kriza SD, ki jo je afera o sodni stavbi na Litijski cesti potisnila v javnem mnenju najnižje po letu 2005, je tudi izraz krize politične ideje socialne demokracije v Evropi in Sloveniji. Stranka SD se je znašla v idejni, kadrovski in strankarski krizi, zato bo konsolidacija stranke, ki jo želi vodstvo izpeljati na aprilskem kongresu, velik izziv z negotovim rezultatom.

»Socialna demokracija je povsod v Evropi v krizi. Takšna, kot je bila v 20. stoletju, ne more delovati naprej,« ocenjuje politolog in nekdanji predsednik SD dr. Igor Lukšič.

Zgodovinar dr. Janko Prunk pa ocenjuje, da so volivci na volitvah leta 2022, ko je SD dosegla slab rezultat s 6,7 odstotka glasov, stranki jasno sporočili, da pri njih ne vidijo nobenega socializma in nobene socialnodemokratske ideje. »Zdaj je SD navadna karieristična stranka,« je prepričan Prunk. »Škoda je, da je tako, saj če smo evropski in demokratični, in če želimo pluralno politično strukturo, potem potrebujemo močno socialnodemokratsko stranko,« še dodaja.