Samouničevalnost levice krepi Janšo

Janša za prevzem svoje četrte vlade potrebuje satelitske zaveznike. En naravni, ki verjetno ne zadostuje, je NSi. Drugi, umetni, ki ga bo moral sam (so)ustvariti, je strankarski projekt najbolj priljubljenega politika v državi Anžeta Logarja.

Če pogledamo izraze na obrazih in prisluhnemo izjavam članov novokomponirane »disidentske« poslanske skupine okoli Logarja, je jasno, da je le Janša tisti, ki ve, da bo iz tega nastala stranka. Če jo bo seveda potreboval za ponovni naskok na oblast na parlamentarnih volitvah. Vmesna in testna faza so evropske volitve, na katerih Janševi računajo na štiri od devetih slovenskih mandatov. Z mandatom NSi že imajo absolutno večino.