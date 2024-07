Štajerska avtocesta spet odprta, a zastoj ostaja, kolone tudi drugje

Štajersko avtocesto so po prometni nesreči znova odprli, a zastoj ostaja, poroča prometnoinformacijski center, je pa promet oviran zaradi nesreče med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. To sta sicer le dva dela slovenskega avtocestnega križa, kjer se nabirajo kolone. Ta konec tedna bo namreč eden prometno najbolj obremenjenih, saj se šolske počitnice začenjajo tudi v delu Nemčije, med drugim na Bavarskem.

O zastojih med drugim poročajo s primorske avtoceste, mimo Ravbarkomande proti Kopru, nastajajo tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, v Avstriji pred predorom Karavanke proti Sloveniji je kolona dolga že več kot 10 kilometrov, zato predor občasno zapirajo. Prav tako je zastoj na gorenjski avtocesti med priključkoma za Jesenice proti Ljubljani in na cestah Šmarje–Dragonja, Lucija–Izola, Postojna–Pivka pred Pivko ter Lesce–Bled.

Ker je napovedan tudi vroč dan, agencija za varnost prometa voznike opozarja na postanke med daljšo vožnjo in hidracijo v vročih dneh z deljenjem letakov in vodo.