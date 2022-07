Zaradi nočnega hrupa trpi vsaj 135.000 ljudi

V nadaljevanju preberite:

Operativni program varstva pred hrupom, ki je v medresorskem usklajevanju, še pojasnjujejo na Mopu, je izdelan na podlagi strateških kart hrupa tako imenovane tretje faze, medtem ko se rok za izdelavo kart četrte faze izteče v teh dneh. Izdelane bi morale biti do avgusta letos, in sicer prvič z modelnim izračunom in uporabo skupnih metod ocenjevanja hrupa ter s prometnimi podatki za leto 2021. Od skupnih metod je pričakovati, da bo ocenjevanje emisij hrupa za ceste, železniške proge, letališča, industrijske vire hrupa in s hrupom obremenjenih prebivalcev v EU končno usklajeno. Strateške karte so sicer izhodišče za pripravo ukrepov za obvladovanje hrupa cestnega in železniškega prometa.