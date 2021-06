Zaradi potrdil jim pregorevajo telefoni

Gneče za smsPASS še ni, a jo pričakujejo

Vlada širi ukrepe za pridobitev digitalne identitete, med ljudmi pa je veliko zmede, kje lahko kaj uredijo: na finančnih upravah po državi ne sprejemajo vlog za digitalno potrdilo. To velja tudi za centre za socialno delo ter cepilna mesta. Na teh točkah je mogoče oddati le vlogo za pridobitev mobilne identitete smsPASS, po digitalno potrdilo pa je še vedno treba na zelo obremenjene upravne enote. Največja med njimi, ljubljanska, pregoreva zaradi klicev.SmsPASS poleg najbolj uveljavljenega digitalnega potrdila prav tako omogoča dostop do portala zVEM, kjer lahko sami pridobimo uradno potrdilo o svoji prebolelosti, cepljenju ali testiranju na covid-19, kmalu pa tudi evropsko zeleno digitalno potrdilo.Na ljubljanski upravni enoti potrjujejo, da se je v zadnjih tednih zelo povečal interes državljanov za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila Sigen-ca. »Aprila smo prejeli 2400 zahtevkov, število vlog se je maja povečalo že na 6000. S tem pa se je seveda podaljšala tudi čakalna doba za oddajo vloge s štirih na sedem delovnih dni,« pojasnjuje, vodja oddelka za upravno poslovanje na UE Ljubljana Spomnimo, da se mora posameznik za oddajo vloge za pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila Sigen-ca fizično zglasiti na upravni enoti, zaradi epidemioloških ukrepov pa se je treba še naročiti bodisi prek telefonske centrale bodisi elektronske pošte. »Težava pri predhodnem naročanju je, da imamo tudi pri tem zaostanek od štiri do pet dni. Na dan namreč prejmemo do 1700 elektronskih sporočil in okoli 2400 klicev. Teh je sicer še več, saj telefonska centrala beleži le sprejete klice. Preprosto ne gre, pregorevamo,« priznava Mencigar.In kako poteka postopek za pridobitev digitalnega potrdila Sigen-ca (za računalnike) in mobilne identitete smsPASS (za pametne telefone in tablice), ki ju izdajajo na ministrstvu za javno upravo in sta brezplačni? »Če posameznik zaprosi za pridobitev smsPASS, je v istem dnevu, ko se zglasi na upravni enoti, ta tudi aktiviran. Pri Sigen-ci pa posameznik v dnevu ali dveh najprej prejme kodo za prevzem, po pošti pa v treh do štirih delovnih dneh še aktivacijsko kodo. Vsi državljani, ki že imajo Sigen-co, pa lahko sami aktivirajo tudi smsPASS. Zato se jim ni treba fizično zglasiti na upravni enoti,« še pravi Mencigar. Podobno je tudi pri drugih digitalnih potrdilih, kot sta Poštarca, Halcom ali NLB, kjer si lahko sami aktivirate mobilno identiteto smsPASS.Na finančni upravi opozarjajo, da zaradi epidemije na nobenega od petnajstih finančnih uradov ni mogoče nenapovedano vstopiti. Postopek sprejemanja vloge za smsPASS bo stekel hitreje, če na spletni strani SI-Trust izpolnite obrazec in ga prinesete s seboj. Ob sprejemu vas bodo identificirali, zato boste potrebovali osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje.Na celjskem centru za socialno delo in njegovih enotah se s sprejemanjem vlog ukvarja šest zaposlenih. Direktoricapravi, da gneče še ni, a jo pričakujejo, ko se bo informacija o tem, da jih sprejemajo, razširila. V centru za socialno delo Posavje, ki pokriva štiri občine, so največ vlog za pridobitev mobilne identitete smsPASS včeraj prejeli iz cepilnega centra v Krškem, in sicer okoli dvesto, iz drugih občin pa je bilo vlog malo.Pri vzpostavitvi prijavnih služb za izdajo smsPASS na cepilnih mestih pomagajo tudi nekatere občine s svojimi zaposlenimi. Med prvimi, ki se je za to odločila, je bila občina Jesenice. Županje povedal, da so na usposabljanje poslali šest občinskih uslužbencev.Po podatkih ministrstva za javno upravo pri tej nalogi skupaj pomaga že okoli 300 referentov iz 70 različnih institucij. Ministrstvo za javno upravo želi z dodatnimi prijavnimi točkami prebivalcem olajšati dostop do digitalnih potrdil, ki omogočajo vstop ne le do portala zVEM, ampak do številnih drugih državnih portalov (eUprava, eDavki, eZpiz, eVŠ ...).