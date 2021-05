Minister Koritnik za skrajšanje čakalnih vrst na Tobačni

V nadaljevanju preberite:

Na upravni enoti Ljubljana tudi letos, ne glede na epidemijo, opažajo povečan obisk strank, ki želijo zamenjati osebne dokumente. »Ker smo v letih 1991 in 1992 dobili nove osebne izkaznice in potne liste, veljavnost pa jim poteče po desetih letih, to pomeni, da jih bo veliko državljanov letos in prihodnje leto znova zamenjalo,« pravi Bojan Babič, načelnik UE Ljubljana. Hkrati dodaja, da »ministrstvo za javno upravo pod vodstvom Boštjana Koritnika intenzivno išče rešit­ve, kako bi strankam omogočili, da bi v čim krajšem času dobile nove osebne dokumente«.