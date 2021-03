Zaradi trčenja tovornih vozil zaprta pomurska avtocesta

FOTO: promet.si

Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Cerkvenjakom in predorom Cenkova proti Murski Soboti, sporoča Prometno-informacijski center za državne ceste . V smeri Murske Sobote in v smeri Maribora nastajajo zastoji.Kot so nam povedali na Policijski upravi Maribor, so bili v nesreči udeleženi dve tovorni vozili in kombinirano vozilo. Po prvih podatkih je več oseb poškodovanih, šlo naj bi za lažje poškodbe.Obvoz za osebna vozila bo urejen po regionalni cesti Sveta Trojica–Sveti Jurij ob Ščavnici. Zaradi stekla in razbitin na vozišču je ob mestu nesreče zaprt prehitevalni pas tudi na avtocesti proti Mariboru.