Zaradi suma na prisotnost salmonele odpoklic tatarskega biftka Fingušt

Trgovska veriga Lidl je iz prodaje odpoklicala tatarski biftek Fingušt proizvajalca Mesnine Štajerske zaradi suma na prisotnost bakterije salmonele. Serijska oznaka izdelka je 246404.

Proizvajalec potrošnike poziva, da zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo, Lidl pa, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed njihovih trgovin, kjer jim bodo povrnili kupnino tudi brez predložitve računa.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) medtem preiskuje povečano število primerov salmoneloze, ki so bili v preteklih dnevih prijavljeni epidemiološki službi NIJZ, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

Potrjenih deset primerov salmoneloze

Prijave salmoneloz so bile podane območnim enotam NIJZ na Ravnah, v Murski Soboti in Celju. Trenutno je potrjenih deset primerov.

Kot so poročali v oddaji Svet na Kanalu A, so konec tedna prve štiri paciente z okužbo salmonele hospitalizirali v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Po neuradnih informacijah pa naj bi bilo vsem štirim obolelim skupno, da naj bi pred tem zaužili v eni od trgovin kupljen biftek.

V zvezi s tem poteka epidemiološka preiskava. Vir okužbe še ni znan. Na podlagi informacij, prejetih s strani epidemiološke službe NIJZ je s poizvedovanji in inšpekcijskim nadzorom pričela tudi UVHVVR. Na podlagi doslej zbranih podatkov so bili sprejeti prvi previdnostni ukrepi.

Jutri je predvidena novinarska konferenca pristojnih služb, kjer bodo predstavljena znana dejstva in informacije ter nadaljnje aktivnosti, so še sporočili z ministrstva.

Pomembna toplotna obdelava živil

Salmoneloza je črevesna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije salmonele. Salmoneloza spada med zoonoze, nalezljive bolezni, ki jih povzročajo živali, od teh pa se bolezen neposredno ali posredno prenaša na ljudi.

S salmonelami je lahko okuženo npr. surovo meso, najpogosteje perutnina, jajca. Če omenjenih živil pred zaužitjem toplotno dobro ne obdelamo, se lahko okužimo. Salmonele se širijo s stikom z okuženimi in obolelimi osebami. Okužena oseba izloča salmonele z blatom. Od tod pridejo na roke oziroma v okolje in na druge ljudi. Okužba se lahko pojavi tudi zaradi neposrednega stika z okuženimi živalmi.

Kot izpostavljajo pristojni, je za preprečevanje bolezni pomembna dobra toplotna obdelava živil, zlasti surovega mesa. Potrebno je preprečiti t. i. navzkrižno kontaminacijo živil v kuhinji, zato svetujejo, da se za obdelavo surovega mesa uporablja poseben pribor.

Svetujejo tudi, da se hitro pokvarljiva živila hrani v hladilniku pri temperaturi, nižji od štirih stopinj Celzija, pri čemer naj se surova živila ne dotikajo živil, ki so že pripravljena za zaužitje. Še en nasvet v izogib okužbi pa je skrb za dobro osebno higieno - umivanje rok po uporabi stranišča, po menjavi plenic, po rokovanju s surovimi živili, zlasti surovo perutnino, pa tudi sicer pred in med pripravo hrane