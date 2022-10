Zaradi uhajanja plina sprožen okoljski alarm

Na jugu avstrijske Štajerske je deželni opozorilni center danes sprožil okoljski alarm, potem ko je v podjetju za predelavo kovin prišlo do nepričakovane kemične reakcije. Nad podjetjem je nastal rumeno-rdeč oblak plina, oblasti pa so prebivalce Ragnitza pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih in imajo zaprta okna. Do poškodb sicer ni prišlo.

Okoli 7. ure so prebivalci opazili oblak plina nad podjetjem in poklicali na pomoč. Na kraj nesreče je nemudoma prispelo 40 gasilcev in tudi kemijski strokovnjaki. Že ob 9.15 pa so oblasti poziv prebivalcem, naj ostanejo v zaprtih prostorih, preklicale.

V času nesreče v obratu ni bilo nikogar in tudi med posredovanjem gasilcev ni bil nihče poškodovan, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.