Zaščita zaradi cepljenja prepreči hujši potek bolezni

Na 100.000 prebivalcev se je v povprečju od 5. do 12. avgusta z novim koronavirusom okužilo 2,78 cepljenega Slovenca in 10,77 necepljenega. Potrjenih okužb pri zaščitenih s cepljenjem do 3. februarja 2021 ni bilo, v zadnjem opazovanem tednu so bile med cepljenimi proti covidu-19 tri hospitalizacije zaradi resne akutne okužbe dihal.



Doslej so v bolnišnice sprejeli 70 ljudi, ki so bili že cepljeni, v istem obdobju pa je hospitalizacijo potrebovalo 3144 necepljenih. Bi lahko morda iz nanizanih podatkov sklepali, da moč cepiv slabi?