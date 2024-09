Žbogar naj bi prevzel vodenje stalnega predstavništva pri ZN v New Yorku

Na zunanjem ministrstvu so objavili interni razpis za vodje diplomatskih in konzularnih predstavništev, med katerimi je tudi vodja stalnega predstavništva pri ZN v New Yorku, je danes poročal portal N1. Slednji položaj se obeta Samuelu Žbogarju, začasnemu odpravniku poslov na stalnem predstavništvu, ki zastopa Slovenijo v Varnostnem svetu ZN.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so objavili interni razpis za šest veleposlaniških mest, tri vodje stalnih predstavništev, za konzula v Šanghaju in za vodjo urada v Ramali, je danes poročal spletni portal N1.

Eno od razpisanih mest je vodja slovenskega stalnega predstavništva pri ZN v New Yorku. Ta položaj je do pred kratkim zasedal izkušeni diplomat Boštjan Malovrh, ki je bil imenovan v času prejšnje vlade Janeza Janše, sedaj pa odhaja za veleposlanika na Kitajsko.

Tako se odpira možnost, da bo vodenje predstavništva pri ZN v New Yorku prevzel Samuel Žbogar, ki ga je vlada lani poleti imenovala za vodjo posebne misije za članstvo Slovenije v Varnostnem svetu ZN. Odločitev vlade je takrat povzročila nekaj presenečenja tudi v diplomatskih krogih na sedežu ZN v New Yorku.

Žbogar sicer zastopa Slovenijo v Varnostnem svetu od njene izvolitve za nestalno članico, po odhodu Malovrha iz New Yorka pa je postal tudi začasni odpravnik poslov na stalnem predstavništvu pri ZN.

Več praznih položajev

Na danes objavljenem seznamu, na katerem so večinoma mesta, ki se bodo izpraznila prihodnje leto, je tudi vodja slovenskega stalnega predstavništva pri EU v Bruslju. Že nekaj časa se ugiba, ali bo ta položaj zasedel sedanji državni sekretar za evropske zadeve v kabinetu predsednika vlade Igor Mally, vendar za njegovo imenovanje razpis ne bi bil potreben, še navaja portal N1.

Med diplomati se je v preteklih dneh postavljalo tudi vprašanje, ali bo zunanja ministrica Tanja Fajon podaljšala mandat sedanjemu veleposlaniku na Dunaju Aleksandru Geržini, kar se sodeč po objavi razpisa ne bo zgodilo. N1 ob sklicevanju na vire pri MZEZ poroča, da naj bi veleposlaniško mesto na Dunaju zanimalo državnega sekretarja na zunanjem ministrstvu Marka Štucina.

Novega vodjo naj bi ob tem dobilo slovensko stalno predstavništvo pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu, med razpisanimi mesti so tudi veleposlaniški položaji v Avstriji, na Irskem, v Indiji, v Kanadi, na Kosovu in v Argentini.