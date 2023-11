Zdravko Počivalšek na čelo gospodarskega odbora SDS

Izvršilni odbor stranke SDS je na včerajšnji seji sprejel sklep o imenovanju Strokovnega sveta SDS, ki ga vodi Janez Janša. Gre za statutarno delovno telo stranke, ki preučuje strokovna vprašanja, akte, predloge zakonov, novel in drugih dokumentov, ki jih sprejemajo posamezna ministrstva, vlada in parlament. Strokovni svet oblikuje stališča, daje pobude, predloge in mnenja izvršilnemu odboru in poslanski skupini SDS.

Strokovni svet SDS pod vodstvom predsednika stranke v ožji sestavi sestavljajo predsedniki odborov, ki lahko glede na svoje strokovne reference prispevajo k iskanju alternativ in novih priložnosti za stranko in tudi za Slovenijo. Strokovni svet sestavlja dvanajst odborov. Predsednik odbora za finance je Andrej Šircelj, odbora za pravosodje Vinko Gorenak, odbor za zunanje zadeve vodi Tone Kajzer, odbor za gospodarski razvoj in tehnologijo pa Zdravko Počivalšek, nekdanji gospodarski minister in nekdanji predsednik stranke Konkretno. Junija letos je njene vajeti prevzel Janez Demšar. Doslej je gospodarski odbor vodil Andrej Vizjak.

Odbor za delo, družino in socialne zadeve vodi Romana Tomc, odbor za šolstvo, znanost in šport pa Milan Zver. Odbor za kulturo je v rokah Vaska Simonitija, za obrambo pa Janeza Stuška, direktorja Sove za časa zadnje Janševe vlade. Prej je odbor za obrambo vodil Aleš Hojs, ki je zdaj prevzel vodenje odbora za notranje zadeve in upravo. Odbor za notranje zadeve je doslej vodil Božo Predalič, odbor za javno upravo pa Fidel Krupić. Zvonko Černač, Jože Podgoršek in Alenka Forte vodijo odbore za infrastrukturo in prostor, za kmetijstvo in okolje ter za zdravje. Prej je odbor za kmetijstvo in okolje vodil Matjaž Kočar.