Zdravku Kačiču drugi mandat na čelu mariborske univerze

Aktualni rektor mariborske univerze Zdravko Kačič, ki se mu prvi mandat izteče 19. junija, je bil kot edini kandidat na današnjih volitvah za omenjeni položaj izvoljen še za štiri leta, so sporočili iz Univerze v Mariboru. Uradne rezultate volitev bodo predstavili na petkovi seji senata univerze.

Kot so pojasnili, so po pregledu volilnega imenika ugotovili, da ima pravico voliti skupaj 15.799 volilnih upravičencev, od tega 993 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom in visokošolskih sodelavcev, 13.824 študentov in 982 volivcev iz skupin drugih delavcev.

Med študenti le dvoodstotna volilna udeležba

Veljavno glasovnico je na rektorskih volitvah oddalo 1322 volilnih upravičencev, od tega 501 volivec iz prve skupine, 282 študentov in 539 drugih delavcev. Volilna udeležba med prvimi je bila skoraj 53-odstotna, med študenti dvoodstotna, med ostalimi volivci pa 56-odstotna.

Kačiča sta za kandidata za rektorja formalno predlagala senat fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter senat fakultete za strojništvo. Študentski svet univerze je podal pozitivno mnenje h kandidaturi, njegova izvolitev na današnjem glasovanju pa je bila le formalnost, saj je bil edini kandidat.

Med dosedanjimi dosežki je Kačič pred volitvami izpostavil sprejetje strategije univerze za obdobje 2021–2030, uspešno izvedbo postopkov v okviru ponovne institucionalne akreditacije, nadgradnjo raziskovalne infrastrukture, predvsem pa takojšen odziv na epidemijo covida-19 in uspešen prehod na izobraževanje na daljavo.

Sprva predaval na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Za nov mandat napoveduje nadaljnja prizadevanja za trajnostni razvoj univerze, spodbujanje kulture dialoga in interdisciplinarnega sodelovanja ter celostno ureditev sistema plač v javnem sektorju z upoštevanjem specifik posameznih skupin. Univerza se mora po njegovem mnenju usmeriti v kompleksne probleme sodobne družbe, povezovanje raziskovalnih zmogljivosti in neposrednejše naslavljanje potreb gospodarstva in družbenega okolja.

Zdravko Kačič, rojen 22. maja 1961 v Mariboru, je bil od leta 2003 zaposlen kot redni profesor na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer je predaval na študijskih programih elektrotehnika in telekomunikacije.

V mandatu rektorja Danijela Rebolja (2011–2015) je bil prorektor, zadolžen za finančne zadeve, junija 2018 pa je v drugem krogu volitev premagal tekmeca Žana Jana Oplotnika z 52 odstotki glasov. V prvem krogu je med štirimi kandidati prejel 25 odstotkov glasov vseh volilnih upravičencev.