Znani travmatolog zapustil UKC Ljubljana

Specialist travmatologije in splošne kirurgije Anže Kristan, ki je skoraj 25 let delal v ljubljanskem kliničnem centru – 20 let kot specialist, 11 let je tudi vodil urgentni kirurški blok, je 30. septembra letos tam končal delovno razmerje. Lani spomladi se je prijavil na razpisano delovno mesto predstojnika kliničnega oddelka (KO) za travmatologijo, a ni bil izbran. Je bil to razlog za odhod?