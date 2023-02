Znanje jezika je pogosto ovira za integracijo

V nadaljevanju preberite:

»Z možem sva ponoči izmenično dežurala. Nismo si upali vsi zaspati, če bi se oglasil alarm za napad in bi morali teči v klet,« se je Viktorija Sudina spomnila zadnjih dni, ki jih je preživela v domovini pred letom. Zdravnica dermatologinja je ena od 7962 ukrajinskih državljanov, ki imajo v Sloveniji status začasne zaščite. Z možem in tremi otroki živi v Kranju in si želi, da bi lahko tudi tukaj delala v svojem poklicu.