Kot v posmeh zdravniški stavki, nezadovoljstvu medicinskih sester in bolnikov, za katere je izbrani zdravnik že zdaj težko dosegljiv, je prejšnjo sredo izšel pravilnik, ki znižuje dodatek za čezmerno delo timov družinske medicine, otroškega in šolskega zdravstvenega varstva ter ginekoloških ambulant. Pravilnik, ki ga je podpisala ministrica Valentina Prevolnik Rupel in prinaša nižje plačilo vseh zaposlenih v primarnem zdravstvu, že velja.

Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje, je podpisala pravilnik za znižanje plačila za dodatne paciente. Foto Jože Suhadolnik

Zaušnica srednjim sestram

»To je napačen signal in kaže na popolno nerazumevanje težav v osnovnem zdravstvu. Poteza je predvsem zaušnica srednjim sestram, ki jim je ta dodatek pomenil izboljšanje mizernih plač in jih zadržal v ambulantah,« je dejal Rok Ravnikar, zdravnik v Zdravstvenem domu Kamnik in predsednik odbora za osnovno zdravstveno dejavnost na Zdravniški zbornici Slovenije, ki je izračunal, da se bo dodatek znižal za kar tri četrtine. Za kaj gre?

V Sloveniji je premalo družinskih zdravnikov za vse prebivalce. Izračuni o tem, koliko zdravnikov manjka, so sicer različni. Analiza ministrstva za zdravje iz leta 2023 kaže, da nam primanjkuje 290 zdravnikov, če bi obdržali sedanjo normo 1895 glavarinskih količnikov na zdravnika, kar pomeni obravnavo od 1500 do 1800 pacientov. Če bi znižali glavarinski količnik na 1500 ali na približno 1200 vpisanih pacientov, kot predvidevajo standardi modre knjige iz leta 2011, bi primanjkovalo 450 zdravnikov. Če pa bi želeli biti v povprečju držav EU, je v Sloveniji kar 770 družinskih zdravnikov premalo.

Nujno čezmerno delo

Odkar zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov nimajo več vsi prebivalci Slovenije možnosti, da bi lahko imeli osebnega zdravnika, se je nekaj zapovrstnih vlad trudilo privabiti v specializacijo iz družinske medicine več mladih zdravnikov, po drugi strani pa poskušalo spodbuditi dosedanje družinske zdravnike, da bi vpisali več pacientov. Mnogi zdravniki imajo vpisanih veliko več pacientov, kot določajo standardi ZZZS: namesto predpisanih 1895 glavarinskih količnikov jih največ dosega od 2000 do 3000 glavarinskih količnikov, približno 13 odstotkov družinskih zdravnikov pa precej presega 3000 glavarinskih količnikov. To v praksi pomeni, da namesto 1500 do 1800 pacientov zdravijo več kot 2000, mnogi celo več kot 3000 pacientov. Brez tega presežnega dela zdravnikov še več ljudi v državi ne bi imelo izbranega zdravnika. Podobno je tudi v ginekologiji in pediatriji.

Do zdaj veljavna ureditev je finančno stimulirala družinske, otroške, šolske in ginekološke time na primarni ravni, pri katerih je vpisanih več pacientov, kot določa ZZZS. Dodatno plačilo je bilo izračunano za vsak mesec posebej in je bilo odvisno od števila vpisanih pacientov ter od storitev, ki jih je zdravniški tim za bolnike opravil. Plačano je dobil vsak član ekipe – poleg zdravnika tudi medicinska sestra in administratorka, in sicer največ 2000 evrov bruto na mesec. »Srednji medicinski sestri se je s tem plača lahko povečala za dve tretjini. To je bil ukrep, ki je sestre zadrževal v ambulantah, da niso odhajale v druge službe,« je dejal Rok Ravnikar.

Znižanje plačne točke

in druge spremembe

Novi pravilnik, ki je izšel 7. februarja in je začel veljati naslednji delovni dan, je napisan tako, da je nepoznavalcu težko ugotoviti, kaj sploh prinaša. Rok Ravnikar je povedal, da pravilnik znižuje vrednost plačne točke, prinaša pa tudi drugačen način izračuna dodatka. Ne bodo več upoštevani vsi vpisani pacienti, ampak samo, če bo vpisanih veliko pacientov čez normo. Skupni dodatek za obravnavo nadštevilnih pacientov se bo tako znižal za kar tri četrtine. Po novem bodo, na primer, medicinske sestre lahko prejele dodatno največ 500 evrov bruto, pa še to samo v primeru, da bo imel zdravnik vpisanih najmanj dodatnih 2000 pacientov čez določbo o 1895 količnikih, skupaj torej 3500 ali še več pacientov, je navedel Rok Ravnikar.

Po njegovih informacijah pri februarski plači velika večina medicinskih sester dodatkov za čezmerne obremenitve ni prejela, ampak so jim bile izplačane zgolj osnovne plače. Ker zdravniki med svoje stavkovne zahteve iz formalnih razlogov ne morejo vnesti zahtev za višje plače medicinskih sester, meni, da se morajo sestre postaviti zase same. Boji se, da bodo odhajale delat drugam.

Nasprotni ukrep

»Do zdaj je bilo zelo veliko truda usmerjenega v to, da bi zdravniki vpisovali več pacientov. To je nasprotni ukrep,« ocenjuje Rok Ravnikar, ki se čudi, da se je Slovenija odločila za znižanje plačila v osnovnem zdravstvu ravno v času, ko Hrvaška za skoraj sto odstotkov zvišuje plače zdravnikom in medicinskim sestram. »Do zdaj je bila za zdravstveni kader zanimiva severna meja, od zdaj bo prehodna tudi južna,« ocenjuje.

V Avstriji podpirajo družinske zdravnike

V primerjavi s sosednjimi državami je Slovenija vse bolj nekonkurenčna v prizadevanju za zdravstveni kader. V Avstriji imajo družinski zdravniki in člani njihovih timov približno dvakrat višje plače kot pri nas. Ko zdravnik v Avstriji konča specializacijo iz družinske medicine, mu država dodeli sto tisoč evrov nepovratnih sredstev za odprtje ambulante družinske medicine, je povedal slovenski zdravnik, ki se je odločil za delo v Avstriji nedaleč od Maribora.

Hrvaška močno povečuje plače

Na Hrvaškem, od koder so tako zdravniki kot medicinske sestre nekoč radi prihajali delat v Slovenijo, je konec januarja minister za zdravje napovedal veliko zvišanje plač za zdravstveni kader. Zdravnikom specialistom se bodo osnovne plače povišale za 40 odstotkov, medicinskim sestram pa od 86 do 116 odstotkov. Tako bodo po novem imeli zdravniki specialisti 2500 evrov osnovne plače, skupaj z dežurstvi do 3500, medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo 1150, diplomirane medicinske sestre pa 1700 evrov brez dežurstev, z dežurstvi pa 1300 oziroma 1900 evrov, poročajo hrvaški mediji.

Na ministrstvo za zdravje smo v petek vprašali, zakaj se je ministrica Valentina Prevolnik Rupel odločila za znižanje dodatka za nadštevilno obravnavo pacientov in kakšen je namen tega ukrepa. Odgovora nismo prejeli.