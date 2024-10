Zobozdravniki zahtevajo več denarja za izdelavo belih zalivk

Znesek, ki ga trenutno prejmejo za izdelavo belih zalivk, ne zadostuje za kritje vseh stroškov, so opozorili zobozdravniki. Ker bodo v prihodnje bele zalivke brezplačne za vse zavarovance, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pozivajo, naj ponovno izračuna strošek izdelave belih zalivk. Sicer bodo številni zobozdravniki morali vrniti koncesije, so posvarili.

Z ZZZS so jim že odgovorili, da se po njihovih izračunih v prvi fazi sprememb cene zalivk ne bodo spremenile, v drugi fazi pa bo treba prenoviti model plačevanja. Zaradi večje porabe časa za kompozitne zalivke v primerjavi z amalgamskimi bodo, kot ugotavljajo, potrebne dodatne ekipe oziroma dodatne ambulante v zobozdravstvu ter višji materialni stroški zaradi uporabe dražjega materiala. Ocenjujejo, da bo zaradi opuščanja amalgama od 1. julija 2026 dalje treba zagotoviti dodatnih 13 milijonov evrov. Ocene o obsegu teh dodatnih sredstev so, kot so zapisali, vključene v Nacionalni načrt opustitve amalgama ministrstva za zdravje.

Trenutno imajo pravico do belih oziroma kompozitnih zalivk v breme javne zdravstvene blagajne otroci do 15. leta ter nosečnice in doječe matere, na »vidnih« zobeh pa vsi zavarovanci. Z oktobrom so začele veljati spremembe pravilnika obveznega zdravstvenega zavarovanja, po katerem bodo bele zalivke brezplačne tudi za druge skupine zavarovancev. Novela bo osebam do 26. leta od 1. januarja 2025 zagotovila kritje izdelave teh zalivk na vseh zobeh v breme javne zdravstvene blagajne. Preostali bodo to pravico pridobili 1. julija 2026. Zavarovanci sicer ne bodo upravičeni do brezplačne zamenjave amalgamskih zalivk z belimi, če bodo amalgamske zalivke še vedno funkcionalne.

Zobozdravniki so na današnji novinarski konferenci izrazili zadovoljstvo z novostjo, saj so veseli napredka in novih materialov, ki pacientom prinašajo boljše zdravje. Hkrati pa so opozorili na anomalijo. ZZZS namreč trenutno za bele zalivke, ki so pravica nosečnic in doječih mater, nameni le med 29 in 59 evri, je povedala vodja delovne skupne za strokovna vprašanja zobozdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije Barbara Škrlj.

S tem zneskom morajo zobozdravstvene ordinacije pokriti vse stroške: sprejem pacienta, odstranitev kariesa, izdelavo zalivke, čiščenje stola, uro dela zobozdravnika in zobne asistentke, dezinfekcijo ter ves material in pripomočke, kot je naštela. Za večjo zalivko na zadnjih zobeh potrebujejo uro dela, za izdelavo manjše na sprednjih zobeh pa okoli pol ure. Če bi želeli pokriti vse stroške, bi jim ZZZS moral plačati od 70 do 150 evrov, odvisno od zahtevnosti izdelave, je opozorila. Izdelava ene bele zalivke tako po njenih besedah zobozdravniku prinese od 41 do 91 evrov minusa.

Zobozdravniki so zato ZZZS pozvali, naj ponovno izračuna ceno izdelave bele zalivke, sicer bodo morali vračati svoje koncesije, število pacientov brez izbranega zobozdravnika pa se bo še povečalo.

Zobozdravniki se bojijo, da bo nepremišljena in enostranska odločitev zdravstvene zavarovalnice zobozdravstvo pripeljala v popolno privatizacijo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pri zdravniški zbornici so septembra in oktobra med zobozdravniki opravili anketo, v kateri je sodelovalo 274 zasebnikov s koncesijo. Od tega jih namerava ob uveljavitvi pravice do belih zalivk zaradi ekonomske nevzdržnosti koncesijo v celoti vrniti 49, delno 53, medtem ko se 33 koncesionarjev o tem še ni opredelilo. Po podatkih zbornice v Sloveniji v letošnjem letu deluje 1764, od tega v javnem sektorju 629, 706 je koncesionarjev, preostali pa tako imenovani čisti zasebniki.

»Zobozdravniki se bojimo, da bo taka nepremišljena in enostranska odločitev zdravstvene zavarovalnice zobozdravstvo pripeljala v popolno privatizacijo,« je povedal član omejene delovne skupine Krunoslav Pavlović. Zavarovanci, ki bi lahko ostali brez izbranega zobozdravnika, pa bi si morali izdelavo zalivk pri zasebnikih v celoti plačati sami, čeprav vplačujejo v javno zdravstveno blagajno, je opozoril.

ZZZS: Zagotoviti bo treba dodatnih 13 milijonov evrov

Na ZZZS so že odgovorili, da bodo v prvi fazi za dodatnih 87.000 zalivk na leto pripravili predlog za dodatne programe za primarno zobozdravstvo za naslednjo spremembo vladne uredbe; skupaj ocenjena finančna sredstva znašajo 3,06 milijona evrov oziroma 21 dodatnih timov. Podlaga za oceno dodatnih programov je razlika v časovnem standardu za amalgamske in kompozitne zalivke iz veljavnih storitev.

Za drugo fazo oziroma dokončno opustitev amalgama od 1. julija 2026 dalje pa bo ZZZS ponovno preveril aktualne podatke. »Če se bo izkazalo, da zdajšnje vrednosti niso ustrezne, bo model plačevanja ustrezno prenovljen. Trenutno pa ocenjujemo, da bo zaradi opuščanja amalgama od 1. julija 2026 dalje treba zagotoviti dodatnih 13,04 milijona evrov, skupno torej več kot 16 milijonov evrov na letni ravni za zagotovitev dodatnih kadrovskih virov v obsegu do 50 dodatnih ambulant in za zagotovitev sredstev za dražji material oziroma višje materialne stroške,« so zapisali.

V letu 2023 je bilo v breme ZZZS obračunanih 992.000 vseh zalivk, od tega je bilo 425.000 kompozitnih, od tega 278.000 v vidnem sektorju in 147.000 v stranskem sektorju. Od 1. januarja 2025 dalje bodo pravico do kompozitnih zalivk namesto sedanjih amalgamskih dodatno dobile osebe do 26 let, kar predstavlja dodatno 87.000 kompozitnih zalivk, kar je manjši del v primerjavo s širitvijo pravice na vse preostale zavarovane osebe od 1. julija 2026 dalje. Slednje bo pomenilo še dodatnih 464.000 kompozitnih zalivk na leto.

Ker je izdelava kompozitnih zalivk časovno zahtevnejša od amalgamskih, ZZZS krepi in širi javnozdravstveno mrežo. Tako se je, kot so zapisali, v zadnjih šestih letih za 91 povečalo število ambulant v zobozdravstvu, ki jih financira ZZZS, in sicer s 1132 v letu 2017 na 1223 v letu 2023. Lani je na podlagi javnega razpisa v javno mrežo vključil dodatnih 20,7 zobozdravstvene ambulante, z razpisom pa jih je bil pripravljen oddati skupno 26 ambulant (prejetih ponudb je bilo manj od povpraševanja ZZZS). Na podlagi letošnjega razpisa pa je ZZZS oddal dodatnih 15 zobozdravstvenih ambulant (od skupno razpisanih 24 ambulant), so še zapisali.

V letu 2023 je bilo po podatkih ZZZS za področje zobozdravstva namenjenih 216,7 milijona evrov, kar je 84 milijonov evrov oziroma 62 odstotkov več kot v letu 2017. Lani je bilo opravljenih 2,7 milijona obravnav, kar je v primerjavi z letom 2017 205.052 oziroma osem odstotkov obravnav več.