ZPS opozarja na primere zavajanja pri kupovanju trajnostnih izdelkov

V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarjajo na primere zavajanja pri kupovanju trajnostnih izdelkov. Po njihovih navedbah obstaja že več kot 450 različnih okoljskih oznak, od katerih mnoge ne temeljijo na preverjenem in neodvisnem protokolu. Potrošnikom zato svetujejo, da so pozorni na zaupanja vredne oznake, kot je okoljska marjetica.

Po navedbah ZPS raziskave Evropske komisije in nacionalnih organov za varstvo potrošnikov kažejo, da je kar 42 odstotkov zelenih trditev na spletu pretiranih, napačnih ali zavajajočih, zato lahko potrošnika premamijo k nakupu izdelkov ali storitev, ki v resnici sploh niso trajnostni. Ob tem kot primer dobre prakse izpostavljajo znak EU za okolje (Ecolabel), poimenovan tudi okoljska marjetica. Z njo je v evropskem prostoru označenih že okoli 90.000 neživilskih izdelkov in storitev.

Evropska komisija je omenjeni znak prvič predstavila pred 30. leti, predstavlja pa zanesljivo informacijsko orodje pri izbiri resnično trajnostnih izdelkov, so poudarili na ZPS. »Okoljska marjetica zagotavlja, da izdelki trajajo dlje, so bolj preprosti za popravilo, pri njihovi izdelavi spoštujejo ljudi in okolje, vsebujejo manj škodljivih sestavin in imajo manjši ogljični odtis. Za potrjevanje in nadzor skrbijo neodvisne inštitucije, izdelek, ki nosi znak, pa je moral zadostiti natančno določenim zahtevam,« so pri tem pojasnili.

Po besedah Boštjana Okorna iz ZPS se merila za pridobitev marjetice z leti zaostrujejo, hkrati pa na seznam izdelkov, ki so lahko označeni z njo, dodajajo vedno nove. Pri oblikovanju meril sodelujejo tudi potrošniške organizacije prek evropske potrošniške organizacije.

Od lanskega leta so lahko z marjetico označeni tudi ličila, kreme, sredstva za zaščito pred soncem in brivske pene, torej ne samo izdelki, kot so geli za tuširanje in šamponi, kot je pri kozmetičnih izdelkih veljalo doslej. »Celotni sistem okoljske marjetice zagotavlja sledljivost in nadzor nad uporabo, potrošniki so lahko zato ob nakupu izdelkov ali storitev s to oznako prepričani, da je njihova odločitev bolj trajnostna,« je še izpostavil Okorn.

V Sloveniji nad okoljsko marjetico bedi ministrstvo za okolje in prostor oziroma Agencija RS za okolje. Doslej so znak podelili 125 izdelkom in storitvam.

Med posameznimi skupinami izdelkov v Evropski uniji, ki se lahko pohvalijo z največ marjeticami, pa prevladujejo izdelki za domače mojstre (več kot 35.000 podeljenih znakov), papirna galanterija (20.000 potrjenih izdelkov) in izdelki za čiščenje doma (10.000 podeljenih znakov). Okoljsko marjetico lahko nosijo tudi turistične namestitve, znotraj EU je takšnih nekaj manj kot 500.