Zunanja ministrica Tanja Fajon gostila alžirskega kolega Ahmeda Attafo

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na obisku gostila ministra za zunanje zadeve in narodno skupnost v tujini Demokratične ljudske republike Alžirije Ahmeda Attafa. Ministra sta se, kot so zapisali v sporočilu za javnost na zunanjem ministrstvu, v pogovorih osredotočila na tri pomembne teme: dvostranski odnosi, gospodarsko sodelovanje in nestalno članstvo obeh držav v Varnostnem svetu OZN.

Ministrica Tanja Fajon je v izjavi za medije poudarila, da je sodelovanje med Slovenijo in Alžirijo zelo dobro ter da se z leti krepi. Na to kaže tudi dejstvo, »da bosta tako Slovenija v Alžiru kot Alžirija v Ljubljani kmalu odprli svoja veleposlaništva, kar bo nedvomno še bolj okrepilo naše sodelovanje. Slovenija je oktobra v Alžir že napotila začasnega odpravnika poslov, ki je začel s postopki odpiranja slovenskega veleposlaništva.«

Minister Attaf je Slovenijo obiskal, kot so poudarili na zunanjem ministrstvu, tudi v luči krepitve odnosov med državama na več področjih. V okviru dvostranskih odnosov sta ministra podprla krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja. »Alžirija je naša tretja najpomembnejša gospodarska partnerica v Afriki. Veselim se implementacije lani podpisanega sporazuma o gospodarskem sodelovanju. Veliko priložnosti za okrepitev sodelovanja je še na področjih energetike, umetne inteligence, digitalizacije, kmetijstva ...« je povedala slovenska zunanja ministrica. Z vidika gospodarskega sodelovanja je po njenih besedah pomembno tudi sodelovanje na področjih lesne in papirnate industrije ter farmacevtskih proizvodov.

Slovenija in Alžirija bosta z začetkom 2024 nastopili mesto nestalnih članic v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov (OZN), kjer je Alžirija med afriškimi državami pomemben sogovornik. Ministra sta razpravljala o prioritetah članstva obeh držav v Varnostnem svetu OZN in pri tem poudarila pomen učinkovitega multilateralizma.

»Veseli me, da je srečanje petih zunanjih ministrov novoizvoljenih članic Varnostnega sveta septembra 2023 v New Yorku podalo temelje za konstruktivno sodelovanje v naslednjih dveh letih,« je v izjavi za medije poudarila ministrica. Dodala je še, da bodo ene ključnih prednostnih nalog Slovenije v naslednjih dveh letih okoljska, prehranska in energetska varnost, zaščita civilistov in najbolj ranljivih skupin prebivalstva v konfliktih ter opolnomočenje žensk na varnostnem, političnem ter gospodarskem področju. Slovenija si bo po njenih besedah prav tako na agendo OZN prizadevala umestiti razpravo o reformi Varnostnega sveta in učinkovitosti mirovnih operacij, ki sta temi, ki se prednostno tičeta afriških držav.

Ministra sta med drugim govorila o razmerah na Bližnjem vzhodu in v Sahelu. Izrazila sta skrb za civilne žrtve v Palestini in zaradi potencialne eskalacije konflikta ter poudarila nujnost dostopa do humanitarne pomoči v Gazi. Strinjala sta se, da je nujno čimprejšnje premierje in začetek političnega procesa, ki bi dolgoročno pripeljal do miru tako med Izraelom in Palestino kot širše v regiji. V zvezi s tem je ministrica poudarila, da je za »Slovenijo izjemnega pomena zaščita civilistov in preprečitev, da konflikt ne postane regijski. Zadnjih 15 let smo zanemarjali bližnjevzhodni mirovni proces in zdaj imamo ponovno priložnost, da z oživitvijo tega procesa naredimo konkretne korake k oblikovanju rešitve dveh držav.«

Minister Attaf je ministrici Fajonovi predstavil tudi dogajanje v Sahelu, konkretneje v Nigru, kjer si Alžirija, ki nastopa v vlogi mirovnega posrednika, prizadeva za diplomatsko in miroljubno rešitev krize, nastale po državnem udaru.