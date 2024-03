Župana vztrajata pri zavračanju azilnih centrov

V nadaljevanju preberite:

»Verjamem, da bomo dosegli kompromis,« je izjavil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar po srečanju z županoma Brežic in Središča ob Dravi v zvezi z vladnim sklepom o postavitvi izpostav azilnih domov. Sogovornika Ivan Molan in Tomi Jelovica glede tega, da se bodo dogovorili, kot kaže, nista tako optimistična.

Po Poklukarjevih besedah se je vlada morala odzvati, saj je v prvih treh mesecih letos 28 odstotkov več nezakonitih prehodov meje kot v istem obdobju lani, ko so jih v vsem letu zaznali več kot 60.000. »Ko policija prejme tujce ob vstopu, navadno izrazijo namero, da bodo zaprosili za mednarodno zaščito. Po končanem policijskem postopku jih predajo azilni kapaciteti v Ljubljani ali Logatcu, kjer se opravi upravi postopek, to, da bi oddali vloge za azil pa se ne zgodi, saj večina teh tujcev Slovenijo zapusti v manj kot 24 urah,« je opisal minister in dodal, da ostaja Slovenija tranzitna država. Tudi tisti, ki oddajo prošnjo za mednarodno zaščito, večinoma nadaljujejo pot, v povprečju tu ostanejo 15 dni.