»Zveri je več, kot si lahko ta prostor privošči«

V Sloveniji imamo bistveno več zveri, kot si ta prostor lahko privošči, je državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Anton Harej ob robu obiska Brkinov komentiral napad medvedke na lovca na Postojnskem. Kot je poudaril, odločitev o odstrelu ni v pristojnosti ministrstva, osebno pa meni, da so izpolnjeni pogoji za interventni odvzem.

Državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej je za STA spomnil, da na ministrstvu že dalj časa opozarjajo, da je v Sloveniji prevelika populacija tako medveda kakor volka. Če smo ob vstopu v EU imeli približno 300 medvedov in 40 volkov, je po ocenah v državi zdaj kar 1200 medvedov in 120 volkov.

»To je bistveno preveč glede na to, kar si naš prostor, naše območje, sploh lahko privošči. Bojim se, da to ne bo osamljen primer,« je posvaril.

Harej je opozoril, da je odločitev glede medvedke v pristojnosti ministrstva za okolje in prostor. Sam tako ne more komentirati, kako se bo v konkretnem primeru odzval zavod za gozdove in kakšno stališče bo pripravilo okoljsko ministrstvo, sam pa meni, da so izpolnjeni pogoji za interventni odvzem.

Na zavodu za gozdove so za STA potrdili, da je za izdajo dovoljenja za odvzem medveda iz narave pristojno ministrstvo za okolje in prostor, ki pred izdajo dovoljenja pozove Zavod za gozdove Slovenije k pripravi strokovnega mnenja. Ob tem so dodali, da »v obravnavanem primeru ministrstvo zaenkrat zavoda za gozdove ni pozvalo k pripravi strokovnega mnenja«. STA se je za pojasnila obrnila tudi na okoljsko ministrstvo; odgovor še čakamo.

V nedeljo je na območju med hriboma Baba in Mali Javornik medvedka napadla moškega. Napad se je zgodil med lovskim pogonom, 63-letni lovec pa je po podatkih policije utrpel zlomljeno roko, poškodbe reber in več ran na hrbtu.