Zvišanje oskrbnin med čakanjem na sistemski zakon

Prvega julija se bodo iztekli ukrepi interventnega zakona, s katerimi vlada sofinancira stroške storitev izvajalcem v socialnem varstvu. Če ne bo proračunskih posegov, bo to pomenilo zvišanje oskrbnin v domovih za starejše. Da se to ne bi zgodilo, so poslanci SDS vložili predlog podaljšanja interventnega zakona. Na pristojnem ministrstvu za solidarno prihodnost načelno niso naklonjeni parcialnemu reševanju in stavijo na sistemski zakon o dolgotrajni oskrbi, ki pa, kljub napovedim, niti včeraj ni bil na dnevnem redu vladne seje.