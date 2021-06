280 novih primerov okužb, dva bolnika sta umrla

11.15 Maja izplačanih največ koronskih dodatkov zaposlenim od začetka epidemije

9.52 Potrjenih 280 na novo okuženih, dva bolnika sta umrla

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih petih mesecih letošnjega leta znašal 1,35 milijarde evrov, brez neposrednega učinka ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, pa bi bil proračun približno izravnan, ugotavlja fiskalni svet. Maja je bilo zaposlenim izplačanih največ dodatkov od začetka epidemije. Proračunski prihodki so bili v prvih petih mesecih po začasnih podatkih za 26,7 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka ukrepov, namenjenih obvladovanju epidemije covida-19 in njenih posledic, pa so bili višji za 14 odstotkov. Odhodki so bili v prvih petih mesecih za 21,3 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka ukrepov za naslavljanje posledic epidemije covida-19 v višini 1,37 milijarde evrov pa so bili višji za 0,5 odstotka. Slednje je v prevladujoči meri posledica višjih stroškov dela.T.i. protikoronski ukrepi z neposrednim učinkom na saldo državnega proračuna so maja znašali 334 milijonov evrov. V prvih petih mesecih letos je skupni neposredni obseg teh ukrepov znašal 1,38 milijarde evrov, od tega večina na odhodkovni strani. Največji del teh odhodkov v prvih petih mesecih predstavljajo dodatki zaposlenim (skoraj 400 milijonov evrov).Maja so koronski dodatki zaposlenim v vrednosti 140 milijonov evrov predstavljali glavnino t.i. covidnih odhodkov. To je največji mesečni obseg od začetka epidemije. Skupaj od začetka epidemije dodatki znašajo več kot 600 milijonov evrov, od tega dodatki zaposlenim v javnem sektorju 568 milijonov evrov. Samo v petih mesecih letos je bilo izplačanih 397 milijonov evrov skupnih dodatkov, od tega v javnem sektorju 372 milijonov. Tako dodatki predstavljajo največji del letošnjih protikoronskih odhodkov.Največji del dodatkov je bil od začetka epidemije izplačanih v zdravstvu (246 milijonov evrov). Sledijo občine (171 milijonov evrov), kjer pretežni del predstavljajo dodatki v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina. V okviru ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bilo izplačanih 72 milijonov evrov dodatkov, v okviru ministrstva za notranje zadeve in za obrambo pa v vsakem za okoli 20 milijonov evrov, navaja fiskalni svet.Za plačilo nadomestila za čakanje na delo je bilo maja iz državnega proračuna izplačanih 56 milijonov evrov, za temeljni dohodek samozaposlenim in ostalim upravičenim skupinam pa 28 milijonov. Za obvladovanje epidemije je bilo aprila namenjenih 24 milijonov evrov, za povračilo fiksnih stroškov pa 25 milijonov evrov. Med večjimi odhodki je bilo maja tudi 30 milijonov evrov za garancije bančnih kreditov javnemu skladu za spodbujanje podjetništva.Po podatkih sledilnika za covid-19 so v četrtek v Sloveniji opravili 3915 PCR-testov in 33.038 hitrih antigenskih testov ter potrdili 280 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR-testih je bil 7,2-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 3825.Umrla sta dva bolnika, je po tviterju sporočila vlada. V bolnišnicah se je zdravilo 205 oseb, intenzivno nego pa je potrebovalo 59 bolnikov. 7-dnevno povprečje okuženih znaša 259.