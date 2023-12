500 ameriških bomb velikank je severno Gazo zravnalo z zemljo

Pred današnjim večernim glasovanjem o okrepitvi humanitarne pomoči za območje Gaze v varnostnem svetu Združenih narodov so izraelske sile še dodatno zaostrile napade na palestinsko enklavo. V štiriindvajsetih urah je bilo ubitih 391 ljudi, skoraj 800 je bilo ranjenih. V enajstih tednih, kolikor jih je minilo od Hamasovega morilskega pohod v južnem Izraelu, je izraelska vojska v aktu kolektivnega kaznovanja v Gazi ubila že več kot 20.000 ljudi. Najmanj 8000 je pogrešanih.

Varnostni svet Združenih narodov je glasovanje o povečanju dostopa za humanitarno pomoč v Gazi do včeraj že štirikrat prestavil. Članice so poskušale uskladiti besedilo resolucije, ki so ga sestavili Združeni arabski emirati. Združene države so bile tiste, ki so do danes nasprotovale tako osnovnemu kot večkrat spremenjenemu besedilu resolucije, ki je v osnovi različici pozivalo k takojšnji prekinitvi ognja.

Del besedila, ki je pozival k »takojšnji in vzdržni prekinitvi sovražnosti«, je bil nato na zahtevo Washington umaknjen iz resolucije. V oskubljeni in prirejeni obliki zdaj poziva »k takojšnjim korakom, ki bodo nemudoma omogočili varen in nemoten humanitaren dostop ter vzpostavljanje pogojev za vzdržno prekinitev sovražnosti«.

V prvih dveh mesecih izraelskega bombardiranja in raketiranja območja Gaze je bilo na severu palestinske enklave uničenih 68 odstotkov vseh zgradb (zdaj že blizu 80 odstotkov) – po podatkih Financial Timesa je to več kot med dvoletnim zavezniškim bombardiranjem nemških mest, denimo Kölna (61 odstotkov) in Dresdna (59).

Eksodus. FOTO: Mahmud Hams/Afp

Enega od ključnih razlogov za tako strašansko, apokaliptično uničenje so včeraj objavili največji ameriški mediji. Izrael je v prvih dveh mesecih namreč na severno Gazo vrgel približno 500 svojih (izključujoč jedrsko orožje) najmočnejših in največjih bomb, ki tehtajo preko 900 kilogramov in po podatkih ameriškega podjetja za umetno inteligenco Synthetaic povzročijo popolno uničenje v polmeru 300 metrov in več. Obseg bombnih kraterjev znaša 24 metrov.

»Te bombe so štirikrat težje od najtežjih bomb, ki so jih Združene države odvrgle na pripadnike Islamske države v Mosulu in Raki,« je med drugim zapisano v poročilu, ki navaja tudi podatek, da so ZDA od začetka oktobra Izraelu dostavile več kot 5000 takšnih bomb. Te velikanske bombe zdaj padajo tudi po »varnem« jugu Gaze.

Retorične figure ubijajo, mar ne?

Zadnjih nekaj tednov izraelske sile nadaljujejo z rušenje srednje in vse bolj tudi južne Gaze, kamor so iz severa nasilno pregnale več kot milijon ljudi. Skupaj je moralo svoje, večinoma porušene domove v Gazi zapustiti že skoraj dva milijona ljudi; 90 odstotkov prebivalcev oblegane palestinske enklave, ki jo je zaradi izraelske blokade in nedelujočih mednarodnih struktur na čelu z varnostnim svetom Združenih narodov zajela epidemija lakote. Razmere v Gazi so iz ure v uro bolj strahotne, varnostni svet ZN, boter vseh modernih genocidov, pa se igra z retoričnimi figurami.

V Izraelu se sicer povečujejo pritiski na predsednika skrajno desne vlade Benjamina Netanjahuja. Mednarodni – zahteva po takojšnji prekinitvi ognja – in tudi domači. Skupinam svojcev talcev, ki se zaradi želje po osvoboditvi svojih najbližjih iz Hamasovega ujetništva zavzemajo za takojšnjo zaustavitev ognja in nadaljevanje pogajanj, in trenutno predstavljajo najmočnejšo silo v izraelski družbi, se je z jasnim in odločnim nasprotovanjem uničujoči politiki Netanjahuja in njegovih mesijanskih ministrov pridružil tudi del sicer zadnja leta izjemno šibke izraelske levice.

Gilad Kariv, član nekoč zelo močne laburistične stranke, je danes celo izjavil, da bi moral biti izraelski končni cilj vzpostavitev suverene, delujoče palestinske države na Zahodnem bregu in v Gazi – in to »ob judovski in demokratični izraelski državi ter ob potrebnih varnostnih zagotovilih«. Po njegovih besedah bi se moral Izrael poenotiti in najti delujoči scenarij za povojni čas. Za vidnega izraelskega politika je tukaj in zdaj to izjemno pogumna izjava.