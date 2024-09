71-letnik pred francoskim sodiščem: Sem posiljevalec, tako kot ostali v dvorani

Dominique Pelicot, ki je svojo nekdanjo ženo omamljal in organiziral njena množična posilstva, je danes v prvem pričanju na sodišču v Avignonu priznal obtožbe. »Sem posiljevalec, tako kot ostali v dvorani,« je dejal zase in za 50 preostalih obtožencev. Omenjal je, da je bil tudi sam žrtev posilstva.

71-letni Pelicot je prvič po začetku sojenja 2. septembra obširneje spregovoril pred sodiščem, saj je njegov odvetnik doslej navajal zdravstvene težave, ki mu preprečujejo udeležbo na obravnavi. Obtoženec je danes omenjal svoje težko otroštvo in travmatična dogodka, ko je bil menda tudi sam žrtev posilstva.

Sodišče ga obtožuje, da je ženo Gisele Pelicot med letoma 2011 in 2020 omamljal, nato pa posiljeval sam oziroma skupaj z 72 moškimi, ki jih je našel na spletu. Identificirali so jih 50, starih med 26 in 74 let, ki jim zdaj sodijo. Grozi jim do 20 let zapora.

Žrtev je zahtevala javno sojenje. FOTO: Christophe Simon/AFP

Obravnave se je udeležila tudi njegova nekdanja žena. »Niti za trenutek nisem podvomila vanj,« je povedala, nato se ji je obtoženec opravičil in jo prosil za odpuščanje.

Žrtev je zahtevala javno sojenje, da bi s tem prispevala k boljši ozaveščenosti glede zlorab drog pri spolnem nasilju.

Podprli so jo številni protestniki v več francoskih mestih, ki so na enem od plakatov zapisali »Sram naj bo storilce«, pri čemer so se sklicevali na njene besede, da se morajo zločinov sramovati posiljevalci, in ne njihove žrtve.

Gisele Pelicot se je protestnikom zahvalila za podporo. »Zaradi vas imam moč, da se prebijem do konca te bitke,« je povedala.