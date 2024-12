Izraelska vojska v Gazi ubila več kot 30 ljudi

V napadih izraelskih sil na severu Gaze je bilo v ponedeljek ubitih 25 ljudi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila civilna zaščita v oblegani palestinski enklavi. Tamkajšnje oblasti poročajo tudi o najmanj 13 smrtnih žrtvah današnjih izraelskih napadov, število ubitih v Gazi je s tem naraslo na 44.786.

»Izraelski napadi v ponedeljek zvečer so bili usmerjeni na večnadstropno stavbo, pri čemer je bilo ubitih 25 ljudi. Šestnajst trupel smo identificirali, drugi ljudje pa so še vedno ujeti pod ruševinami,« je za AFP povedal tiskovni predstavnik civilne zaščite Mahmud Basal. Dodal je, da je med ubitimi pet žensk in pet otrok.

Palestinska civilna zaščita je danes sporočila tudi, da je bilo v napadu na hišo v begunskem naselju Nuseirat v osrednji Gazi ubitih sedem ljudi, skupno pa so izraelski napadi v palestinski enklavi danes terjali najmanj 13 življenj, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska po navedbah AFP napadov ni komentirala, medtem pa nadaljuje operacije zlasti v severnem delu Gaze, ki je že več kot dva meseca tarča intenzivne vojaške kampanje. Njen namen je po besedah predstavnikov izraelskih sil preprečiti borcem palestinskega gibanja Hamas, da bi se tam znova organizirali.

Podobno je v izjavi za izraelske medije v ponedeljek zvečer dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki bo danes na sodišču v Tel Avivu pričal v postopku, ki poteka proti njemu zaradi obtožb o korupciji, goljufijah in podkupovanju.

»Če bomo zdaj končali vojno, se bo Hamas vrnil, si opomogel in nas znova napadel, tega pa si ne želimo. Cilj je uničenje Hamasa in njegovih vojaških in upravnih zmogljivosti, da bi preprečili prihodnje napade, vendar cilj še ni dosežen,« je dejal.

Izrael tako nadaljuje ofenzivo na Gazo, ki se je začela kot odgovor na napad gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Po podatkih palestinskih oblasti je bilo od takrat v Gazi ubitih najmanj 44.786 ljudi, več kot 106.000 je ranjenih.