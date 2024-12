Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob današnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida in preprečevanja genocida poudaril, da je najboljši način za počastitev žrtev in preživelih okrepitev ukrepov za preprečevanje tega grozljivega zločina. V Ljubljani se bodo z minuto molka spomnili žrtev vojne v Gazi.

Amnesty International Slovenije in Gibanja za pravice Palestincev sta sporočila, da bosta mednarodni dan obeležila ob 17. uri na ljubljanskem Kongresnem trgu. Z minuto molka in prižigom sveč se bodo poklonili spominu na ubite v genocidu v Gazi, za katerega mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI) v nedavno objavljenem poročilu obtožuje Izrael.

Ob tej priložnosti bodo prižgali 44 svečk, vsako za 1000 ubitih ljudi, saj je bilo v izraelskih operacijah od začetka vojne na območju Gaze 7. oktobra lani ubitih najmanj 44.000 Palestincev, vključno z več kot 13.000 otroki, poudarjajo v AI Slovenije.

Izrael in njegova zaveznica ZDA sta obtožbe o genocidu zavrnila kot neutemeljene. Izrael je ponovil, da se zgolj brani, za genocid pa označil napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani, s katerim se je začela vojna na tem palestinskem ozemlju.

V svetu, ki ga pestijo delitve, nezaupanje in nasilje, je še vedno prisoten temačni duh genocida,« je dejal Guterres. FOTO: Andrea Renault/AFP

Guterres je v sporočilu spomnil, da je danes že 76. obletnica sprejema Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Poudaril je, da so jo v Generalni skupščini ZN sprejeli »po nepredstavljivih grozotah holokavsta«, v katerem so nemški nacisti s sokrivci med drugo svetovno vojno ubili okoli šest milijonov Judov, in da pomeni »obljubo žrtvam in preživelim genocida, da se ta grozodejstva ne bodo nikoli več ponovila«.

Žal pa je »v svetu, ki ga pestijo delitve, nezaupanje in nasilje, še vedno prisoten temačni duh genocida,« je dejal in poudaril, da morajo v imenu žrtev in preživelih vse vlade ratificirati in v celoti izvajati omenjeno konvencijo ter od storilcev zahtevati odgovornost.

Spoštovati in izvajati morajo tudi odločitve Meddržavnega sodišča ter okrepiti orodja za preprečevanje genocida, kot so izobraževanje in preprečevanje dezinformacij, ki lahko spodbujajo sovražni govor ter genocidne namere in dejanja, je dejal.