Zmagovalna vojska ne slavi zmag nad nedolžnimi otroki v inkubatorjih

»Politična rešitev je lahko samo ena, in to je rešitev dveh držav, to danes govorimo že vsi.« S temi besedami je predsednik vlade Robert Golob na začetku leta napovedal slovensko priznanje Palestine, ki je sledilo junija. Akt priznanja je tako pospremila zaveza k rešitvi, ki se je zgodovinsko izkazala za neizvedljivo. Njena implementacija pa bi v trenutnih razmerah zgolj utrdila izraelsko dominacijo in z nje navidezno izbrisala krvave madeže okupacije, kolonizacije in izkoriščanja.