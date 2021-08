Afganistanski prevajalec za Slovensko vojsko prispel na kabulsko letališče

Kompleksen položaj drugega prevajalca in družine

Prevajalec, ki je v Afganistanu pomagal Slovenski vojski, je v zadnjih urah skupaj s petimi člani svoje družine prispel do varnega dela kabulskega letališča, kjer zdaj čakajo na prvo razpoložljivo letalo iz Afganistana, je za televizijo Kanal A povedal obrambni ministerIz Herata do Kabula je šesterica potrebovala kar štiri dni, potem pa še dva dni, da so se v Kabulu prebili na varni del letališča, ki ga varujejo ameriški in turški vojaki, je najprej poročal portal N1info.si.Novico, da se je družini uspelo prebiti na kabulsko letališče, je nato v oddaji Svet na Kanalu A potrdil tudi obrambni minister. Za družino sedaj iščejo možnost, da se najprej umakne v neko varno državo, od tam pa potem v Slovenijo.Tonin je tudi izrazil prepričanje, da bo letališče v Kabulu še nekaj časa delovalo in omogočalo evakuacije. To mu je, kot je dejal, v torek zagotovil tudi turški obrambni minister, s katerim se je sestal v Istanbulu.Osemčlanska družina drugega prevajalca, ki je pomagal Slovenski vojski, pa se medtem še prebija do Kabula. Več o tem, kje so, Tonin ni razkril, je pa dejal, da je njihov položaj precej bolj kompleksen. Poleg tega se je zdaj za veliko dodatno težavo izkazalo tudi to, kako se prebiti do varnega dela letališča.Kot so navedli na portalu N1, bo Slovenija obe družini s skupno 14 člani sprejela, nastanila v azilnem domu in jim dala status mednarodne zaščite. Tonin je glede tega poudaril, da Slovenija čuti moralno dolžnost, da pomaga ljudem, ki so pomagali Sloveniji in njenim vojakom, in da ne bo pustila nikogar zadaj.Slovenija bo sicer ob teh dveh družinah sprejela še do pet Afganistancev, ki so sodelovali in pomagali Evropski uniji, je danes sporočil zunanji minister. Slovenija bo tako sodelovala v okviru porazdelitve bremena med članicami EU in želi s tem izkazati solidarnost z ostalimi članicami. Sprejema beguncev iz Afganistana pa Slovenija za zdaj ne bo ponudila.