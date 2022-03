Airbnb, Binance, JPMorgan Chase in mnogi drugi Ukrajni podarjajo milijone

Airbnb bo ponudil brezplačne namestitve za do 100.000 beguncev iz Ukrajine. Da bi begunce čim hitreje nastanili po začasnih domovih po vsem svetu, bodo sodelovali s selitvenimi podjetji, stroške bo kril Airbnb s pomočjo donatorjev in gostiteljev, ki bodo pripravljeni ponuditi svoje nastanitve po znižani ceni ali brezplačno.

»Prepričani smo, da bodo ponudniki na Airbnb pomagali pri uresničevanju naših prizadevanj,« so zapisali in dodali, da bodo v prihodnjih dneh sporočili podrobnosti o tem, kako lahko gostitelji na Airbnb in širša skupnost podprejo pobudo.

Kriptosvet zbral milijone donacij

Gre za eno izmed številnih dobrodelnih pobud za pomoč ukrajinskemu prebivalstvu. Po svetu je bilo zbranih že več milijonov donacij. Proizvajalec nakita Pandora je Unicefu ​​doniral več kot milijon dolarjev za pomoč otrokom žrtvam ukrajinske krize.

Binance, največja svetovna borza kriptovalut, je doniral deset milijonov dolarjev za humanitarno pomoč. Po poročanju Guardiana bo tudi zamrznil račune ruskih strank, na katere se nanašajo sankcije, potem ko je podpredsednik ukrajinske vlade Mihail Fedorov pozval glavne kriptomenjalnice, naj preprečijo transakcije med vsemi ruskimi uporabniki. Rusija bi se namreč prek kriptovalut lahko izognila finančnim sankcijam.

»Blokiramo račune tistih, ki so na seznamu sankcij (če imajo račune na Binanceu) in zagotavljamo, da so vse sankcije v celoti izpolnjene,« je v ponedeljek za Reuters povedal tiskovni predstavnik podjetja.

Anonimni donatorji iz kriptosveta so po besedah analitikov donirali za vsaj 13,7 milijona dolarjev kriptovalut za ukrajinska vojna prizadevanja. Elliptic, podjetje za analizo veriženja blokov, pravi, da so ukrajinska vlada, nevladne organizacije in prostovoljci zbirali sredstva z oglaševanjem svojih kriptonaslovov.

Donacijam so se pridružile tudi tradicionalne finančne organizacije. Jefferies Financial Group Inc (JEF.N) bo po pisanju Reutersa poleg milijona dolarjev v humanitarne namene podaril tudi vse jutrišnje svetovne neto prihodke od trgovanja z delnicami, tečaji … Ameriška banka JPMorgan Chase & Co. bo za pomoč Ukrajini namenila milijon dolarjev.