Ameriške rešitve za evropske težave

Ko je ameriški zunanji minister Antony Blinken v televizijskem intervjuju omenil pogovore z evropskimi kolegi o prepovedi ruskega izvoza nafte in plina, se je cena surove nafte za nekaj nedeljskih ur zvišala na skoraj 130 dolarjev za sod. V Washingtonu in drugih zahodnih prestolnicah se bojijo inflacije, a se obračun z glavnim virom dohodka napadalke Ukrajine vse bolj kaže kot zadnje posredno orožje, preden bi bili prisiljeni prijeti za pravega. K hitremu povečanju proizvodnje nafte in plina je pozval celo oče ameriških in svetovnih električnih avtomobilov Elon Musk: »Izjemni časi zahtevajo izjemne ukrepe!«