Ameriške vojaške okrepitve v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu

Ameriški predsednik Donald Trump v svojem drugem mandatu poudarja protivojno diplomacijo in je Iran tudi po izraelskemu napadu pozval, naj se odpove razvoju jedrskih programov. Izraelsko vojaško obračunavanje pa je že ogrozilo za nedeljo napovedana pogajanja v Omanu, tudi zato, ker so po izjavi republikanskega prvaka »vsi iranski trdorokci«​ mrtvi: »In samo slabše bo!«

Donald Trump v svojem drugem mandatu zavrača neokonservativno izvažanje demokracije na bajonetih v slogu republikanskega predhodnika Georgea W. Busha, zagovornik gesla Najprej Amerika bi rad tudi trdorokce prepričal k trgovanju za večje blagostanje vseh. Njegov zunanji minister Marco Rubio je poudaril, da ZDA niso vpletene v unilateralno​ akcijo Izraela proti Iranu, prioriteta naj bi jim bila zaščita ameriških sil na območju. Po pisanju časopisa Jerusalem Post pa je izraelska oblast Američanom pokazala vse dokaze iranskega preloma na poti k jedrski bombi, ki so ga nakazali tudi inšpektorji mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA).

Trump zavrača izvažanje demokracije na bajonetih v slogu republikanskega predhodnika Georgea W. Busha, podpira pa Izrael. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Večina ameriške desnice še naprej verjame, da Izrael na Bližnjem vzhodu bije boj vse zahodne civilizacije, in tudi republikanski predsednik je v prvem sporočilu javnosti po napadu na Iran poudaril ameriško oboroževanje judovske države: »Povedal sem jim, da ZDA izdelujejo daleč najboljše in najbolj morilsko orožje sveta ter da ga ima Izrael veliko. Še več pa ga bo dobil in ve, kako ga uporabljati.« Na območje Bližnjega vzhoda in še posebno Sredozemskega morja je poslal vojaške okrepitve z rušilcem Thomas Hudner na čelu, ki je sposoben obrambe pred balističnimi izstrelki.

Po besedah izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja je Iran lani nanje izstrelil tristo takšnih raket, od katerih je vsaka sposobna nositi tono eksploziva. Protiraketna obramba je preprečila najhujše, jedrska bomba na katerikoli od teh pa ne bi ogrozila na sto tisoče ljudi, ampak več milijonov. Iran je po njegovem prepričanju deloval na novem načrtu uničenja judovske države s približevanjem jedrski bombi in ambicioznim programom balističnih in drugih izstrelkov.

Meje umetnosti dogovarjanja

Trump je pred mesecem dni v savdskem Riadu govoril o generaciji novih voditeljev vseh narodov, ver in prepričanj, ki bodo presegli starodavne konflikte in razkole ter prihodnost Bližnjega vzhoda utemeljili na trgovini, ne kaosu, na izvozu tehnologije in ne terorizmu, na medsebojnem sodelovanju, ne bombardiranju. Tako kot je nemški »wandel durch handel«, spremembe s pomočjo trgovine, našel svoj konec v ruski agresiji na vzhodu Evrope, je Trumpova umetnost dogovarjanja naletela na svoje meje na Bližnjem vzhodu.

Letalonosilka Dwight D. Eisenhower Carrier s spremljajočimi ladjami na arhivski fotografiji. Foto: Us Navy Via Reuters

Prvi republikanec upa, da še ne dokončno. V petek dopoldne je na svojem družbenem omrežju truth social zapisal, da je pred dvema mesecema Iranu postavil ultimat šestdesetih dni za sklenitev dogovora, ki mora vsebovati konec vseh jedrskih programov. »Danes je 61. dan. Povedal sem jim, kaj morajo narediti, pa niso zmogli. Zdaj imajo morda še eno priložnost.«

Razkazovanje ameriške moči

Trumpova zunanja politika drugega mandata ni trgovanje za vsako ceno in res v sedanjih proračunskih pogajanjih tvega spopade z veliki državni porabi nenaklonjenimi republikanskimi kongresniki tudi zaradi zviševanja sredstev za vojsko. Če ne bo preveč ponagajalo vreme, za jutri načrtuje razkazovanje ameriške vojaške moči z veliko parado v prestolnici Washington z najrazvitejšimi tanki in vojaškimi letali na svetu.

Ameriški vojaki med vadbo na washingtonskem Mallu dan pred napovedano parado. Foto: Kayla Bartkowski Getty Images Via Afp

Izraelski napad na Iran pa je le še okrepil lekcije iz ukrajinske vojne, da nova tehnološka odkritja grozijo dosedanjim vojaškim doktrinam. Po mnenju strokovnjakov so brezpilotna letala povzročila za dve tretjini vseh ruskih vojaških izgub ter so s tem dvakrat učinkovitejša od vseh drugih orožij v ukrajinskih arzenalih, Izrael pa naj bi proizvodnjo dronov organiziral v samem Iranu. Tudi Trump hoče prevladati v obdobju brezpilotnih letal in umetne inteligence.

Izraelske akcije je sicer morda olajšalo nasprotovanje velikega dela Irancev svojim ajatolam, ki ga zaznavajo tudi tajne službe. ZDA so ta čas tudi globoko razdeljene. Demokrati se upirajo izgonom tudi največjih kriminalcev in za jutri so hkrati s parado napovedane demonstracije proti avtoritarizmu republikanskega prvaka, ki na 250. rojstni dan ameriške vojske praznuje tudi svoj 79. rojstni dan. Demonstracije z geslom Nobenih kraljev mnogi razumejo kot nacionalni dan odpora in kljubovanja.