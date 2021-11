Ameriški kongresnik slovenskih korenin Paul Gosar grajan na Kapitolskem griču

Prvič po več kot desetletju je ameriški kongres javno grajal svojega člana, predstavnik iz Arizone Paul Gosar bo tudi izgnan iz komitejev, v katerih je doslej sodeloval. Republikanec s slovenskimi koreninami je demokratske kolege ter dva republikanska razjezil z objavo animiranega videa, v katerem je njegov lik ubil newyorško demokratsko predstavnico Alexandrio Ocasio-Cortez.

Gosar je šele 24. član ameriškega kongresa, ki je moral poslušati resolucijo proti njemu, v dvorani predstavniškega doma jo je prebrala demokratska voditeljica Nancy Pelosi. Demokratskim predstavnikom sta se pri graji pridružila republikanska Liz Cheney iz Wyominga in Adam Kinziger iz Illinoisa, napadena newyorška predstavnica Alexandria Ocasio-Cortez pa je ostro oštela druge republikance, ki niso hoteli sodelovati: »Ne gre zame, ne gre za predstavnika Gosarja, gre za to, kaj smo pripravljeni sprejeti! To je žalosten dan!«

Gosar, katerega predniki po očetovi strani prihajajo iz Slovenije, je na tviterju objavil priredbo animirane risanke, v kateri se je sam na AOC spravil z dvema mečema. Video je hitro umaknil, a ne dovolj hitro, zato je moral poslušati obtožbe o trpinčenju na delovnem mestu in celo rasizmu. Zagovarjal se je, da videa ni umaknilo niti »levičarsko trobilo tviter«, sploh pa po njegovem prepričanju ZDA nobena risanka ni tako nevarna kot ilegalno priseljevanje. S prirejeno risanko naj bi samo hotel doseči mlade, da bi se zavedeli, kako nevarne zakonodaje sprejemajo demokrati. »Če se moram pridružiti Alexandru Hamiltonu, prvi osebi, ki so jo poskušali grajati v predstavniškem domu, pa naj bo!«

Alexandria Ocasio-Cortez. Foto Yves Herman/Reuters

Vrsta republikancev je video označila za otročjega in neumnega, po njihovem prepričanju pa ni nobena resna grožnja, nekaj bolj skrajnih pa je odločno napadlo demokrate. Predstavnica iz Kolorada Lauren Boebert se je spravila na kalifornijskega demokrata Erica Swalwella, katerega nekdanja kitajska prijateljica se je kasneje izkazala za vojaško vohunko: »Član kongresa, ki dobiva tajna poročila, je spal s sovražnikom!« Napadla je tudi »džihadsko« članico skrajno levega voda Ilhan Omar iz Minnesote, ki je svojemu možu nakazala milijone dolarjev iz sredstev za kampanjo »ne bratu-možu, ampak tistemu drugemu«. Begunko iz Somalije nekateri obtožujejo, da je bratu s poroko omogočila priselitev v ZDA.

Nekateri republikanci že napovedujejo podobne akcije proti demokratskim kolegom, ko bodo sami ponovno dobili večino v predstavniškem domu.