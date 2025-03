Ameriški nacionalni inštituta za zdravje ukinja študije povezane z LGBT+

Nacionalni inštitut za zdravje (NIH) uvaja prekinitve raziskovalnih projektov, ki so že prejemali sredstva, saj naj ne bi več ustrezali »prioritetam agencije«. Med prizadetimi so predvsem študije, ki se ukvarjajo z zdravjem LGBT+ skupnosti, spolno identiteto ter raznolikostjo, enakostjo in vključenostjo (DEI) v biomedicinskem delovnem okolju, eksluzivno poroča Nature.

Na tnalu so se znašli tudi projekti, ki se osredotočajo na okoljsko pravičnost, raziskave, povezane s spremembami podnebja, in financiranje univerz na Kitajskem. Zaskrbljeni so tudi raziskovalci, ki preučujejo zdravje manjšinskih skupin, bojijo se, da bodo tudi njihovi projekti prekinjeni, kar bo imelo dolgoročne negativne posledice za javno zdravje.

Ukrepi NIH so bili uvedeni kmalu po tem, ko je predsednik Donald Trump prevzel oblast in izdal izvršne ukaze za »obnovitev svobode govora« ter »obrambo žensk pred ekstremizmom spolne ideologije«. Z izvršnimi ukazi je Trumpova administracija odvzela milijarde dolarjev raziskovalnim ustanovam in univerzam.To je privedlo do ukinitve financiranja raziskav, ki obravnavajo vprašanja spolne identitete in DEI aktivnosti. Kritiki trdijo, da gre za neposredno cenzuro znanstvenih raziskav, kar je v nasprotju z načeli svobode govora.

Med že prekinjenimi projekti je tudi študija, ki jo vodi Tara McKay z Univerze Vanderbilt. Njena raziskava je spremljala zdravje več kot 1200 LGBT+ odraslih v ZDA. McKay opozarja, da prekinitev projekta pomeni izgubo podatkov, ki so bili zbrani v preteklih letih, kar devalvira že porabljena sredstva. Raziskovalci, kot je Lisa Fazio z Univerze Vanderbilt, opozarjajo, da takšne odločitve ustvarjajo strah in negotovost med znanstveniki ter zmanjšujejo zaupanje v trajnost financiranja raziskav.

Mnogi raziskovalci izražajo ogorčenje in zaskrbljenost nad vplivom politične ideologije na znanstveno delo. Brittany Charlton, epidemiologinja s Harvarda, je zabeležila vsaj 16 prekinitev, pri čemer pričakuje, da bo število še naraščalo. Raziskovalci se bojijo, da bo prekinitev financiranja povzročila izgubo pomembnih podatkov in ovirala napredek na ključnih področjih javnega zdravja.

Nekateri raziskovalci in univerze so že vložili tožbe, saj menijo, da so prekinitve nezakonite in kršijo že sklenjene pogodbe o financiranju. David Super, strokovnjak za upravno pravo z Georgetown University Law Center, poudarja, da bi lahko bile prekinitve v nasprotju z zveznimi zakoni, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Sodnik je že začasno blokiral poskus Trumpove administracije, da zamrzne vsa zvezna sredstva za projekte, ki vključujejo programe raznolikosti, enakosti in vključenosti (DEI).