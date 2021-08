Ameriški policisti preiskujejo grožnjo z bombo v bližini Kapitola

FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Policisti, ki v ameriški prestolnici varujejo Kapitol, so javnost obvestili, da preiskujejo grožnjo z bombo, in sicer v bližini Kongresne knjižnice, zgrajene nasproti Kapitola. Iz vseh bližnjih zgradb so evakuirali ljudi, poroča Reuters.Preiskava še poteka, kapitolska policija je javnost o tem opozorila preko Twitterja. Javnost opozarja, naj se izogiba temu območju.Kot še poroča Reuters, policisti preiskujejo moškega v tovornjaku pred Kongresno knjižnico, ki morda razpolaga z eksplozivom. Policisti so blokirali vse ceste okoli Kapitola, angažirani so tudi reševalci, gasilci in bombni tehnik. Ob kapitolski policiji v preiskavi sodeluje tudi FBI, prav tako Urad za alkohol, tobak in strelno orožjePolicisti še niso odkrili eksploziva, a je moški v tovornjaku zagrozil, da razpolaga tako z njim kot detonatorjem, piše CNBC.Predstavniški dom in senat ZDA sicer med poletnim premorom ne zasedata.