Ameriški prepiri o socializmu in populizmu

V nadaljevanju preberite:

Demokratski predsednik Joe Biden je s predlogom novega proračuna spopad med ameriškim »socializmom« in »populizmom« dvignil na novo raven. Zaradi predlaganega zvišanja davkov in dajatev najbogatejšim Američanom in korporacijam so se znova razvneli očitki o uničevanju tradicionalnega ameriškega podjetniškega duha, proračunska vprašanja pa so se spremenila v bojno polje različnih vizij družbenega razvoja. Na koncu bo kot vedno odločala rast: gospodarska ali inflacijska.